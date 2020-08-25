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ТЭК 25.08.2020 21:31

Россия осталась крупнейшим поставщиком нефти в Китай в июле

Россия осталась крупнейшим поставщиком нефти в Китай в июле, Саудовская Аравия отошла на третье место, уступив Ираку.

Согласно данным Главного таможенного управления КНР, Китай в прошлом месяце закупил 7,38 млн тонн российской нефти (1,74 млн баррелей в сутки) по сравнению с 7,98 млн тонн в июне.

Импорт нефти из Ирака составил 5,79 млн тонн против 6,01 млн тонн в июне, из Саудовской Аравии - 5,36 млн тонн против 8,88 млн тонн месяцем ранее.

Китай увеличил импорт нефти из США в июле до рекордных 3,67 млн тонн, в июне закупки составили 587 тыс. тонн.

В пятерку крупнейших поставщиков нефти в Китай в прошлом месяце также вошла Ангола, которая экспортировала в страну 3,6 млн тонн нефти (4,44 млн тонн в июне).

В общей сложности, Китай импортировал в июле 51,29 млн тонн нефти по сравнению с 53,18 млн тонн месяцем ранее.

Импорт нефтепродуктов сократился до 1,91 млн тонн с 3,5 млн тонн, СПГ - до 5,03 млн тонн с 5,79 млн тонн.

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Тэги: КИТАЙ, НЕФТЬ, ИМПОРТ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]