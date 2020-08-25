Генсек ООН прогнозирует потерю 120 миллионов рабочих мест в туризме из-за пандемии

Мировая индустрия туризма может потерять 120 млн рабочих мест из-за пандемии коронавируса, заявил в своем видеообращении генеральный секретарь ООН Антонио Гутерриш.
"Туризм стал одной из отраслей, наиболее пострадавших от пандемии коронавируса, и ни одна страна не осталась незатронутой резким сокращением числа международных поездок. Порядка 120 млн рабочих мест в мире находятся под угрозой, многие из них - в неформальном секторе и малых предприятиях. Резкое падение доходов от экспорта, связанного с туризмом, может сократить глобальный ВВП на 2,8%. При этом самое тяжелое положение складывается среди наиболее уязвимых групп населения и стран", - сказал он.
По словам генсека, очень важно перестроить туристический сектор таким образом, чтобы он стал безопасным и мог вернуть свои позиции в качестве источника рабочих мест и стабильных доходов.
Ранее Всемирная туристская организация ООН (UNWTO) сообщала, что с января по май число международных турпоездок сократилось на 300 млн или 56% по сравнению с тем же периодом прошлого года. Доходы от туризма за тот же период упали на $320 млрд. По данным организации, почти все страны ввели те или иные ограничения на туризм, связанные с коронавирусом. К концу июля ослабили такие ограничения лишь 40% государств.
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