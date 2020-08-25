Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Анонсы


Точка зрения



Руководство


Архив


Курсы валют

USD   1.7 EUR   2.008 RUR   0.0228 GBR   2.2279 TRY   0.2304

Цена на нефть

$/bbl   24.08 WTI 42.62 0.28 Brent 45.13 0.78

Погода в Баку

  ночь день

СНГ 25.08.2020 18:53

В Белоруссии за сутки выявлено 82 новых случая коронавируса, шесть пациентов скончались

В Белоруссии во вторник общее число зараженных COVID-19 увеличилось до 70 тыс. 727 человек, число жертв коронавируса достигло 652, сообщили в Минздраве республики.

Прирост новых случаев коронавируса за последние сутки составил 82 случая против 177 за предыдущие сутки, сообщили в Минздраве.

"За весь период распространения инфекции на территории страны умерли 652 (на 24 августа - 646) пациента с рядом хронических заболеваний с выявленной коронавирусной инфекцией", - проинформировали в министерстве.

Там также сообщили, что по состоянию на 25 августа выздоровели и выписаны 69 тыс. 97 пациентов (на 24 августа - 68 тыс. 925), у которых ранее был подтвержден COVID-19. Таким образом, за сутки выздоровели еще 172 человека.

По данным Минздрава, всего проведено 1 млн 480 тыс. 047 тестов на коронавирусную инфекцию (на 24 августа - 1 млн 478 тыс.). Всего с начала пандемии в республике заразились COVID-19 70 тыс. 727 человек.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
Версия для печати
Тэги: БЕЛОРУССИЯ, КОРОНАВИУРС, ДАННЫЕ


Похожие новости


Лукашенко заявил о преодолении эпидемии коронавируса в Белоруссии

Политика

Экономика

Общество

Регионы страны

Эксклюзив

Пресс-релиз

Анонсы

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2020
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
   
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]