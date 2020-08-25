В Белоруссии за сутки выявлено 82 новых случая коронавируса, шесть пациентов скончались

В Белоруссии во вторник общее число зараженных COVID-19 увеличилось до 70 тыс. 727 человек, число жертв коронавируса достигло 652, сообщили в Минздраве республики.

Прирост новых случаев коронавируса за последние сутки составил 82 случая против 177 за предыдущие сутки, сообщили в Минздраве.

"За весь период распространения инфекции на территории страны умерли 652 (на 24 августа - 646) пациента с рядом хронических заболеваний с выявленной коронавирусной инфекцией", - проинформировали в министерстве.

Там также сообщили, что по состоянию на 25 августа выздоровели и выписаны 69 тыс. 97 пациентов (на 24 августа - 68 тыс. 925), у которых ранее был подтвержден COVID-19. Таким образом, за сутки выздоровели еще 172 человека.

По данным Минздрава, всего проведено 1 млн 480 тыс. 047 тестов на коронавирусную инфекцию (на 24 августа - 1 млн 478 тыс.). Всего с начала пандемии в республике заразились COVID-19 70 тыс. 727 человек.