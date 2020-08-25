Биган на встрече с Лавровым осуждает насилие в Беларуси, выражает беспокойство здоровьем Навального

Замгоссекретаря США Стивен Биган в ходе встречи с главой МИД РФ Сергеем Лавровым высказался в поддержку суверенитета Белоруссии, сообщили во вторник в посольстве США в Москве.

"Замгоссекретаря Биган встретился с министром иностранных дел Лавровым и обсудил текущую ситуацию в Белоруссии. Замгоссекретаря Биган осудил применение насилия против белорусского народа и высказался в поддержку суверенитета Белоруссии и права народа на самоопределение", - говорится в сообщении, опубликованном пресс-секретарем американской дипмиссии Ребеккой Росс в "Твиттере".

Она отметила, что Биган в ходе встречи также выразил обеспокоенность состоянием здоровья оппозиционера Алексея Навального, влиянием сообщений о его отравлении на гражданское общество в РФ, а также подчеркнул важность транспарентности и свободы слова в любом демократическом государстве.