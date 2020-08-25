Бывший командующий силами боснийских сербов Младич и его адвокаты настаивают на переносе слушаний по апелляции в международном суде

Командовавший силами боснийских сербов в период гражданской войны в Боснии и Герцеговине (1992-1995 гг.) Ратко Младич на апелляционных слушаниях в рамках Международного остаточного механизма для уголовных трибуналов заявил, что ему сложно принимать в них участие ввиду состояния здоровья.

Двухдневное заседание апелляционной палаты этой международной судебной структуры было назначено несмотря на то, что адвокаты Младича ранее обращались с просьбой о переносе слушаний.

"Эти слушания не соответствуют нормам и могут породить ошибки юридического характера, поэтому я не могу быть молчаливым участником этих слушаний, которые вызывают много вопросов", - заявил в начале заседания адвокат Младича Драган Иветич.

"Я не могу получать необходимые комментарии от Младича, или быть уверенным в том, что он ясно отдает себе отчет, как идут слушания", - добавил он.

Ранее слушания по апелляции Младича на вынесенный в 2017 году приговор переносились неоднократно. Младич был захвачен в 2011 году и приговорен Международным судом по бывшей Югославии в 2017 году за преступления, совершенные в годы гражданской войны в Боснии и Герцеговине.