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Дальнее зарубежье 25.08.2020 19:42

Бывший командующий силами боснийских сербов Младич и его адвокаты настаивают на переносе слушаний по апелляции в международном суде

Командовавший силами боснийских сербов в период гражданской войны в Боснии и Герцеговине (1992-1995 гг.) Ратко Младич на апелляционных слушаниях в рамках Международного остаточного механизма для уголовных трибуналов заявил, что ему сложно принимать в них участие ввиду состояния здоровья.

Двухдневное заседание апелляционной палаты этой международной судебной структуры было назначено несмотря на то, что адвокаты Младича ранее обращались с просьбой о переносе слушаний.

"Эти слушания не соответствуют нормам и могут породить ошибки юридического характера, поэтому я не могу быть молчаливым участником этих слушаний, которые вызывают много вопросов", - заявил в начале заседания адвокат Младича Драган Иветич.

"Я не могу получать необходимые комментарии от Младича, или быть уверенным в том, что он ясно отдает себе отчет, как идут слушания", - добавил он.

Ранее слушания по апелляции Младича на вынесенный в 2017 году приговор переносились неоднократно. Младич был захвачен в 2011 году и приговорен Международным судом по бывшей Югославии в 2017 году за преступления, совершенные в годы гражданской войны в Боснии и Герцеговине.

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Тэги: ООН, МЛАДИЧ, АПЕЛЛЯЦИЯ, СИТУАЦИЯ

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]