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Дальнее зарубежье 25.08.2020 21:05

Против Навального было совершено преступление, власти РФ должны провести расследование - МИД Франции

Российский оппозиционер Алексей Навальный пострадал в результате преступного действия, власти России должны провести быстрое расследование произошедшего, заявили во вторник в МИД Франции.

"Франция выражает глубокое беспокойство в связи с преступлением, совершенным против значительной фигуры российской политической жизни", - приводят французские СМИ выдержки из заявления министерства.

В министерстве также призвали российские власти "провести быстрое и транспарентное расследование, которое позволит прояснить обстоятельства, при которых был совершен (преступный - ИФ) акт".

Навальному стало плохо 20 августа в полете из Томска в Москву. Самолет совершил экстренную посадку в аэропорту Омска. Оппозиционер был госпитализирован в коме в реанимацию омской больницы. Утром 22 августа его перевезли на лечение в Германию и доставили в берлинскую университетскую клинику Charite.

В понедельник в клинике Charite в Берлине заявили, что результаты обследования Навального говорят о том, что его отравили.

Официальный представитель правительства Германии Штеффен Зайберт накануне заявил, что Навальный в Германии взят под охрану, так как в его отношении "с некоторой вероятностью была совершена попытка отравления".

Канцлер ФРГ Ангела Меркель, в свою очередь, вечером в понедельник заявила, что виновные в отравлении Навального должны быть привлечены к ответственности.

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]