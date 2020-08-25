Против Навального было совершено преступление, власти РФ должны провести расследование - МИД Франции

Российский оппозиционер Алексей Навальный пострадал в результате преступного действия, власти России должны провести быстрое расследование произошедшего, заявили во вторник в МИД Франции.

"Франция выражает глубокое беспокойство в связи с преступлением, совершенным против значительной фигуры российской политической жизни", - приводят французские СМИ выдержки из заявления министерства.

В министерстве также призвали российские власти "провести быстрое и транспарентное расследование, которое позволит прояснить обстоятельства, при которых был совершен (преступный - ИФ) акт".

Навальному стало плохо 20 августа в полете из Томска в Москву. Самолет совершил экстренную посадку в аэропорту Омска. Оппозиционер был госпитализирован в коме в реанимацию омской больницы. Утром 22 августа его перевезли на лечение в Германию и доставили в берлинскую университетскую клинику Charite.

В понедельник в клинике Charite в Берлине заявили, что результаты обследования Навального говорят о том, что его отравили.

Официальный представитель правительства Германии Штеффен Зайберт накануне заявил, что Навальный в Германии взят под охрану, так как в его отношении "с некоторой вероятностью была совершена попытка отравления".

Канцлер ФРГ Ангела Меркель, в свою очередь, вечером в понедельник заявила, что виновные в отравлении Навального должны быть привлечены к ответственности.