Вашингтон раскритиковал Эрдогана за встречу с лидерами ХАМАС

Соединенные Штаты недовольны встречей, которую провел президент Турции Реджеп Эрдоган с двумя лидерами палестинского движения ХАМАС на прошлой неделе в Стамбуле, говорится в заявлении представителя Госдепартамента США Морган Ортагус.
"Соединенные Штаты категорически возражают против приема президентом Турции Эрдоганом двух лидеров ХАМАС в Стамбуле 22 августа. Группировка ХАМАС объявлена террористической организацией в США и в ЕС, а оба официальных лица, которых принял президент Эрдоган, числятся в списке (составленном США - ИФ) террористов", - отмечается в нем.
В заявлении ведомства подчеркивается, что одно из лиц, с которым встречался Эрдоган, разыскивается в рамках программы госдепа "Награда на справедливость" за участие в нескольких террористических актах и похищениях людей.
В нем отмечается, что "постоянные контакты президента Эрдогана с этой террористической организацией служат изоляции Турции от международного сообщества, наносят ущерб интересам палестинского народа и подрывают усилия по предотвращению террористических атак, совершаемых из сектора Газа".
Госдепартамент также выражает обеспокоенность в связи с контактами между турецким руководством и движением ХАМАС, отмечая, что это не первая подобная встреча.
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