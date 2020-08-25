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Регион 25.08.2020 18:37

Вашингтон раскритиковал Эрдогана за встречу с лидерами ХАМАС

Соединенные Штаты недовольны встречей, которую провел президент Турции Реджеп Эрдоган с двумя лидерами палестинского движения ХАМАС на прошлой неделе в Стамбуле, говорится в заявлении представителя Госдепартамента США Морган Ортагус.

"Соединенные Штаты категорически возражают против приема президентом Турции Эрдоганом двух лидеров ХАМАС в Стамбуле 22 августа. Группировка ХАМАС объявлена террористической организацией в США и в ЕС, а оба официальных лица, которых принял президент Эрдоган, числятся в списке (составленном США - ИФ) террористов", - отмечается в нем.

В заявлении ведомства подчеркивается, что одно из лиц, с которым встречался Эрдоган, разыскивается в рамках программы госдепа "Награда на справедливость" за участие в нескольких террористических актах и похищениях людей.

В нем отмечается, что "постоянные контакты президента Эрдогана с этой террористической организацией служат изоляции Турции от международного сообщества, наносят ущерб интересам палестинского народа и подрывают усилия по предотвращению террористических атак, совершаемых из сектора Газа".

Госдепартамент также выражает обеспокоенность в связи с контактами между турецким руководством и движением ХАМАС, отмечая, что это не первая подобная встреча.

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Тэги: США, ТУРЦИЯ, ХАМАС


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]