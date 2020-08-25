Москва и Баку собираются вернуть темпы по ВТС, сниженные из-за пандемии

Россия и Азербайджан выйдут на прежние темпы сотрудничества, сниженные из-за пандемии коронавируса, в этом или следующем году, сообщил министр обороны РФ генерал армии Сергей Шойгу на встрече с главой военного ведомства Азербайджана Закиром Гасановым.

"Несколько сузились наши горизонты по военному сотрудничеству из-за пандемии, но я абсолютно убежден, что мы сегодня обсудим (эту ситуацию) и примем все меры для того, чтобы то, что было упущено за это время, было наверстано если не в этом году, то в следующем", - сказал Шойгу.

Он отметил, что, несмотря на пандемию, развивается сотрудничество в области подготовки азербайджанских специалистов.