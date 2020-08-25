ЕС потребует расследовать отравление Навального - источник

Евросоюз намерен требовать расследования предполагаемого отравления российского оппозиционера Алексея Навального, заявил журналистам в Брюсселе высокопоставленный чиновник ЕС.
"Очень важно отметить, что, по сведениям немецких врачей и экспертов, отныне совершенно ясно, что Алексей Навальный отравлен. Это очень существенный фактор", - сказал собеседник представителей СМИ, знакомя их во вторник на условиях анонимности с повесткой предстоящего в Берлине 27-28 августа неформального Совета ЕС по иностранным делам ("Гимних"), на котором, как ожидается, будет затронут этот инцидент.
Он отметил, что место проведения министерской встречи будет находиться неподалеку от берлинской больницы "Шарите", в которой находится Навальный.
Функционер ЕС сослался на высказывание главы дипломатии ЕС Жозепа Борреля, который будет председательствовать на министерской встрече в Берлине, что необходимо провести тщательное расследование этого чрезвычайного происшествия и привлечь к ответу виновных.
"Мы будем требовать этого расследования, пока его не проведут, - отметил европейский чиновник. - Ясно, что такие вещи недопустимы".
Отвечая на вопрос о том, не был ли отравлен Навальный боевым химическим веществом, собеседник журналистов сказал, что сам только читал об этом, но не располагает на данный счет проверенной информацией из источников Европейского союза. Пока официально известно только о том, что обнаружено в крови у Навального.
"Я читал, что это якобы имеет отношение к знаменитому "Новичку". Но нам необходимо иметь более надежное подтверждение от независимых экспертов. Только тогда мы сможем действовать соответствующим образом. Но что мы знаем точно - это то, что он отравлен", - продолжил чиновник.
По его словам, если окажется, что речь действительно идет о боевом химическом веществе, то это уже может иметь отношение к проблеме нераспространения химического оружия.
В настоящее время, вновь повторил источник слова Борреля, важно провести тщательное расследование и привлечь к ответственности виновных.
Навальному стало плохо 20 августа в полете из Томска в Москву. Самолет совершил экстренную посадку в аэропорту Омска. Оппозиционер был госпитализирован в коме в реанимацию омской больницы. Утром 22 августа его перевезли на лечение в Германию и доставили в берлинскую университетскую клинику "Шарите".
24 августа в клинике "Шарите" в Берлине заявили, что результаты обследования Навального говорят о том, что его отравили.
Официальный представитель правительства Германии Штеффен Зайберт накануне заявил, что Навальный в Германии взят под охрану, так как в его отношении "с некоторой вероятностью была совершена попытка отравления". Канцлер ФРГ Ангела Меркель, в свою очередь, вечером в понедельник заявила, что виновные в отравлении Навального должны быть привлечены к ответственности.
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