Москва предостерегает США и ЕС от вмешательства в белорусские дела - МИД РФ

Россия предостерегает США и Евросоюз от любого вмешательства во внутренние дела Беларуси, заявили во вторник в МИД РФ.

"Россия предостерегает США и ЕС от любых форм вмешательства во внутренние дела Беларуси, включая звучащие сейчас в некоторых столицах открытые призывы к антиправительственным манифестациям", - говорится в комментарии российского внешнеполитического ведомства, опубликованном во вторник по итогам встречи главы МИД РФ Сергея Лаврова с замгоссекретаря США Стивеном Биганом.

В МИД РФ подчеркнули, что в ходе обмена мнениями по текущей ситуации в Республике Беларусь "с российской стороны акцентирована недопустимость попыток оказания санкционного и политического давления на Минск для подрыва процесса налаживания в стране взаимоуважительного диалога между властью и обществом".

На Смоленской площади сообщили, что Биган провел отдельные встречи с заместителями Лаврова Сергеем Рябковым и Игорем Моргуловым.

"Были обсуждены актуальные вопросы двусторонней повестки дня, в том числе диалог в сфере стратстабильности, а также российско-американское взаимодействие по содействию урегулированию ядерной проблемы Корейского полуострова", - отметили в МИД России.