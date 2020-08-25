Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Анонсы


Точка зрения



Руководство


Архив


Курсы валют

USD   1.7 EUR   2.008 RUR   0.0228 GBR   2.2279 TRY   0.2304

Цена на нефть

$/bbl   24.08 WTI 42.62 0.28 Brent 45.13 0.78

Погода в Баку

  ночь день

СНГ 25.08.2020 19:33

Москва предостерегает США и ЕС от вмешательства в белорусские дела - МИД РФ

Россия предостерегает США и Евросоюз от любого вмешательства во внутренние дела Беларуси, заявили во вторник в МИД РФ.

"Россия предостерегает США и ЕС от любых форм вмешательства во внутренние дела Беларуси, включая звучащие сейчас в некоторых столицах открытые призывы к антиправительственным манифестациям", - говорится в комментарии российского внешнеполитического ведомства, опубликованном во вторник по итогам встречи главы МИД РФ Сергея Лаврова с замгоссекретаря США Стивеном Биганом.

В МИД РФ подчеркнули, что в ходе обмена мнениями по текущей ситуации в Республике Беларусь "с российской стороны акцентирована недопустимость попыток оказания санкционного и политического давления на Минск для подрыва процесса налаживания в стране взаимоуважительного диалога между властью и обществом".

На Смоленской площади сообщили, что Биган провел отдельные встречи с заместителями Лаврова Сергеем Рябковым и Игорем Моргуловым.

"Были обсуждены актуальные вопросы двусторонней повестки дня, в том числе диалог в сфере стратстабильности, а также российско-американское взаимодействие по содействию урегулированию ядерной проблемы Корейского полуострова", - отметили в МИД России.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
Версия для печати
Тэги: РОССИЯ, США, БЕЛОРУССИЯ, ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ


Похожие новости


Совместная региональная стратегия Ирана и РФ направлена против односторонней политики США - иранский министр обороны Шансы на продление ДСНВ уменьшаются, несмотря на готовность США рассматривать проблему без оглядки на китайский фактор - Рябков Российская сторона рассчитывает обсудить с замгоссекретаря США Биганом в Москве попытки внешних сил повлиять на Белоруссию - Рябков Замгоссекретаря США Биган посетит Москву 25-26 августа - российский диписточник Байден пообещал не допустить, чтобы Россия организовывала убийства американских солдат США "привлекут к ответственности" страны, которые будут препятствовать санкциям против Ирана - Помпео

Политика

Экономика

Общество

Регионы страны

Эксклюзив

Пресс-релиз

Анонсы

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2020
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
   
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]