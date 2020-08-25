В Азербайджане возбудили уголовное дело по 5 статьям по факту попытки диверсии со стороны армянских военных

Генпрокуратура Азербайджана возбудила уголовное дело по 5 статьям по факту попытки диверсионного проникновения ВС Армении на азербайджанскую территорию, в результате предотвращения которой был взят в плен диверсант, старший лейтенант Гурген Алавердян, 1989 года рождения.
В совместном заявлении Генпрокуратуры и Службы госбезопасности Азербайджана, поступившем во вторник в агентство «Интерфакс-Азербайджан» говорится, что в ходе оперативно-следственных мероприятий было установлено, что армянская диверсионная группа планировала ряд незаконных операций на азербайджанской территории: нападения на госпредприятия и отдельных граждан, убийство граждан, нанесение ущерба имуществу, сбор секретных данных.
На основании установленных фактов Генпрокуратура возбудила уголовное дело по 5 статьям Уголовного Кодекса Азербайджана: 100.2 (ведение оккупационной войны), 276 (шпионаж), 279.1 (создание вооруженных групп, не предусмотренных законом), 228.1 (получение, хранение и передача другим лицам огнестрельного оружия, комплектующих частей к ним, взрывчатых веществ) и 318.1 (незаконный переход границы Азербайджана).
Для всестороннего и объективного расследования этого преступления создана совместная оперативно-следственная группа, в которую вошли представители Генпрокуратуры, СГБ, МВД и Государственной пограничной службы Азербайджана.
Как сообщалось ранее, попытка диверсии была предпринята около 05:45 23 августа. «В результате решительных действий подразделений Азербайджанской Армии, дислоцированных на этом направлении, противник, понеся потери, был вынужден отступить. Во время боя командир армянской диверсионной группы, по данным первичного допроса, старший лейтенант Гурген Алавердян, был взят в плен", - сообщило в воскресенье Минобороны Азербайджана.
А.Ахмедова
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