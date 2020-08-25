Асад поручил Хусейну Арнусу сформировать новое правительство Сирии

Президент Сирии Башар Асад во вторник поручил новому премьеру страны Хусейну Арнусу сформировать правительство, сообщают арабские СМИ.

На этот пост Арнус был назначен по итогам парламентских выборов, прошедших в Сирии в прошлом месяце.

Предыдущего премьера Имада Хамиса освободили от должности в июне, бывшего министра водных ресурсов, 67-летнего Арнуса назначили тогда исполняющим обязанности главы правительства.

Парламентские выборы состоялись в Сирии в июле. Согласно их итогам, правящая партия Баас вместе со своими союзниками получила большинство в 250 мест в Народном совете (парламенте) Сирии.

Западные СМИ отмечают, что Сирия переживает серьезный экономический кризис в результате гражданской войны, продолжающейся с 2011 года.