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ТЭК 25.08.2020 20:43

SOCAR на этой неделе отправит в Беларусь очередную партию нефти Azeri Light

Компания SOCAR (Госнефтекомпания Азербайджана, ГНКАР) планирует 26-27 августа отправить в Беларусь новую партию с азербайджанской нефтью.

"Несколько недель назад с Белнефтехим была согласована и запланирована на 26-27 августа продажа одного танкера с азербайджанской нефтью (Azeri Light-ИФ) объёмом 93-94 тыс. тонн", - заявил агентству "Интерфакс-Азербайджан" заместитель начальника департамента по организации мероприятий и связям с общественностью SOCAR Ибрагим Ахмедов.

Он сообщил, что танкер будет отправлен в Беларусь из порта Джейхан в Турции.

Как сообщалось, Socar Trading (дочерняя структура ГНКАР) за март-апрель поставила белорусскому концерну "Белнефтехим" четыре партии нефти общим объемом около 335 тыс. тонн через порт Одессы и нефтепровод "Одесса-Броды" на Мозырский НПЗ. Из них три партии общим объемом около 250 тыс. тонн были отправлены в марте и одна партия объемом 85 тыс. тонн - в апреле.

В июне SOCAR также поставила для Мозырского НПЗ партию азербайджанской нефти объемом 85 тыс. тонн из Супсы, в июле – одна партия объемом около 650 тыс. баррелей.

По данным "Белнефтехима", ГНКАР может поставить в Белоруссию в 2020 году до 1 млн тонн нефти.

Поставки нефти из Азербайджана в Белоруссию через Одесса-Броды осуществлялись в 2011 году. Контракт предусматривал 4 млн тонн, однако фактический объем отгрузок составил около 900 тыс. тонн.

Поставки нефти в Белоруссию на южном направлении через Украину возобновлены из-за отсутствия импорта от крупных российских компаний из-за разногласий в цене.

Н.Аббасова

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Тэги: БЕЛАРУСЬ, НЕФТЬ, ПОСТАВКА


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 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]