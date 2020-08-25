Россия имеет потенциал увеличения экспорта продукции АПК в Азербайджан

Россия в I-ом полугодии 2020 года экспортировала в Азербайджан агропродукции на $283 млн, что на 27% выше показателя аналогичного периода прошлого года, передает «Интерфакс-Азербайджан».

При этом в структуре российских поставок лидирующие позиции занимают продукция пищевой и перерабатывающей промышленности, а также зерновые культуры, сообщает пресс-служба подведомственного Минсельхозу РФ «Федерального центра развития экспорта продукции АПК».

«Азербайджан является значимым импортером российской пшеницы - в первом полугодии 2020 года Россия увеличила отгрузки зерновой в указанном направлении на 9,6% - до 352 тыс. тонн, в стоимостном выражении экспорт вырос на 4,2% - до $72 млн», - говорится в сообщении.

Поставки российского подсолнечного масла в Азербайджан за первые 6 месяцев т.г. выросли на 2,7% в физическом и на 9,5% в стоимостном выражении – на 29,2 тыс. тонн и на $21 млн соответственно.

Кроме того, в последние годы Азербайджан находится в числе ведущих покупателей российского сахара, а в первой половине 2020 года вошел в ТОП-3 стран-импортеров. За шесть месяцев из России было поставлено 109 тыс. тонн сахара стоимостью $36 млн, в то время как в январе-июне 2019 года объем поставок составил лишь 2 тыс. тонн на сумму менее $1 млн.

«По оценке Федерального центра «Агроэкспорт», наиболее перспективными продуктами для дальнейшего увеличения российского экспорта в Азербайджан являются, в частности, пшеница, мясо птицы и субпродукты, соевые жмыхи и др. За счет этих товаров Россия в перспективе сможет дополнительно увеличить ежегодные объемы экспорта более чем на $400 млн», - прогнозируют эксперты.

А.Ахмедова