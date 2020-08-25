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Дальнее зарубежье 25.08.2020 21:09

Помпео: США обеспокоены данными о том, что Навальный мог быть отравлен, готовы помочь в расследовании

США обеспокоены данными о том, что российский оппозиционер Алексей Навальный мог быть отравлен и готовы помочь в расследовании обстоятельств его дела, говорится в заявлении госсекретаря США Майка Помпео.

"Соединенные Штаты глубоко обеспокоены предварительным заключением германских медицинских экспертов о том, что российский оппозиционер Алексей Навальный был отравлен", - отмечается в заявлении.

"Если эта версия подтвердится, то США поддержат призывы ЕС к проведению тщательного расследования. И мы готовы оказать помощь в его проведении", - подчеркнул Помпео.

"Семья господина Навального и российский народ заслуживают того, чтобы было проведено полное и прозрачное расследование, а причастные к этому делу были привлечены к ответственности", - добавил госсекретарь.

Помпео также заявил, что в Вашингтоне надеются на полное выздоровление Навального.

Навальному стало плохо 20 августа в полете из Томска в Москву. Самолет совершил экстренную посадку в аэропорту Омска. Оппозиционер был госпитализирован в коме в реанимацию омской больницы. Утром 22 августа его перевезли на лечение в Германию и доставили в берлинскую университетскую клинику Charite.

В понедельник в клинике Charite в Берлине заявили, что результаты обследования Навального говорят о том, что его отравили.

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Тэги: ПОМПЕО, НАВАЛЬНЫЙ

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]