МИД РФ: Отравление Навального невыгодно российскому руководству

Умышленное отравление Алексея Навального невыгодно для российского руководства, Москва готова расследовать случившееся с оппозиционером, заявили в МИД РФ.
"Неизбежно возникает вопрос - кому это выгодно? Российскому руководству - явно нет", - говорится в сообщении, распространенном МИД России.
На Смоленской площади подчеркнули, что в ходе встречи главы МИД РФ Сергея Лаврова и замгоссекретаря США Стивена Бигана с российской стороны было заявлено "о готовности открыто, непредвзято и с реально установленными фактами на руках рассмотреть не только данный конкретный случай, но и так называемые "дела А.В.Литвиненко и Скрипалей", о которых сейчас вновь дружно и как по команде вспомнили западные СМИ".
В МИД РФ добавили, что внимание американского собеседника было обращено "на подозрительную поспешность, с которой в Вашингтоне и Брюсселе была подхвачена версия об умышленном отравлении Навального".
Навальному стало плохо 20 августа в полете из Томска в Москву. Самолет совершил экстренную посадку в аэропорту Омска. Оппозиционер был госпитализирован в коме в реанимацию омской больницы. Утром 22 августа его перевезли на лечение в Германию и доставили в берлинскую университетскую клинику Charite.
24 августа в клинике Charite в Берлине заявили, что результаты обследования Навального говорят о том, что его отравили.
Официальный представитель правительства Германии Штеффен Зайберт накануне заявил, что Навальный в Германии взят под охрану, так как в его отношении "с некоторой вероятностью была совершена попытка отравления". Канцлер ФРГ Ангела Меркель, в свою очередь, вечером в понедельник заявила, что виновные в отравлении Навального должны быть привлечены к ответственности.
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