Трамп номинирует Чада Вулфа на пост министра внутренней безопасности США

Президент США Дональд Трамп во вторник сообщил, что решил выдвинуть кандидатуру Чада Вулфа на пост министра внутренней безопасности страны.

"Я рад проинформировать американскую общественность о том, что исполняющий обязанности министра Чад Вулф будет номинирован на пост министра внутренней безопасности", - написал Трамп в твиттере.

Он отметил, что Вулф выполняет "выдающуюся работу", которую "очень ценят".

Вулф является исполняющим обязанности министра внутренней безопасности США с ноября 2019 года. В этом ведомстве он начал работать со вступления Трампа в должность президента.

Предыдущий и.о. министра Кевин Макалинан ушел в отставку в октябре 2019 года.