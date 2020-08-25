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Дальнее зарубежье 25.08.2020 22:02

Трамп номинирует Чада Вулфа на пост министра внутренней безопасности США

Президент США Дональд Трамп во вторник сообщил, что решил выдвинуть кандидатуру Чада Вулфа на пост министра внутренней безопасности страны.

"Я рад проинформировать американскую общественность о том, что исполняющий обязанности министра Чад Вулф будет номинирован на пост министра внутренней безопасности", - написал Трамп в твиттере.

Он отметил, что Вулф выполняет "выдающуюся работу", которую "очень ценят".

Вулф является исполняющим обязанности министра внутренней безопасности США с ноября 2019 года. В этом ведомстве он начал работать со вступления Трампа в должность президента.

Предыдущий и.о. министра Кевин Макалинан ушел в отставку в октябре 2019 года.

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Тэги: США, ПРЕЗИДЕНТ, МИНИСТР, БЕЗОПАСНОСТЬ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]