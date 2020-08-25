Трамп номинирует Чада Вулфа на пост министра внутренней безопасности США

Президент США Дональд Трамп во вторник сообщил, что решил выдвинуть кандидатуру Чада Вулфа на пост министра внутренней безопасности страны.
"Я рад проинформировать американскую общественность о том, что исполняющий обязанности министра Чад Вулф будет номинирован на пост министра внутренней безопасности", - написал Трамп в твиттере.
Он отметил, что Вулф выполняет "выдающуюся работу", которую "очень ценят".
Вулф является исполняющим обязанности министра внутренней безопасности США с ноября 2019 года. В этом ведомстве он начал работать со вступления Трампа в должность президента.
Предыдущий и.о. министра Кевин Макалинан ушел в отставку в октябре 2019 года.
В Азербайджане возбудили уголовное дело по 5 статьям по факту попытки диверсии со стороны армянских военных
Провокация Еревана в июле границе была направлена на ухудшение отношений Азербайджана со странами СНГ – Гасанов
Москва и Баку собираются вернуть темпы по ВТС, сниженные из-за пандемии
Россия осталась крупнейшим поставщиком нефти в Китай в июле
Россия имеет потенциал увеличения экспорта продукции АПК в Азербайджан
Добыча нефти Татнефти в 2020 году прогнозируется в объеме 25,9 млн тонн
Бали будет закрыт для туристов до конца года
Таиланд откроет остров Пхукет для туристов 1 октября
Кипр открывает границы для некоторых категорий россиян с 28 августа
ИВ Агсуинского и Шемахинского районов получат по 3 млн манатов для устранения последствий от землетрясения
ИВ Габалинского района направит около 2,9 млн манатов на строительство жилого дома
Президент Алиев распорядился выделить около 1,3 млн манатов на улучшение системы орошения и водоснабжения Закатальского района
Евгения Гашикулина: «Устойчивая бизнес модель и надежные акционеры – это наши ключевые характеристики»
Интервью с председателем Наблюдательного Совета "Банка Республика" Шакиром Рагимовым
Глава Банка Республика: «Мы сейчас намного лучше готовы к низким ценам на нефть, чем в 2015 году»
Выгодное предложение для держателей карт Visa банка ВТБ (Азербайджан)
AccessBank защищает права своих клиентов
Власти Азербайджана планируют осенью в Баку второй форум по устойчивому развитию
В декабре в Баку пройдет 31-я конференция Международной энергетической хартии
Грузинский священник: Армения - оккупант, она оккупировала грузинский регион Лори
Задыхающаяся экономика Армении не в состоянии поддерживать оккупацию территорий Азербайджана
Трамп планирует активнее использовать федеральные силы для борьбы с волной беспорядков в США