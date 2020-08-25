В Анкаре готовы к переговорам с Афинами по ситуации в Восточном Средиземноморье

Глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу во вторник заявил о готовности к переговорам без предварительных условий с Грецией по проблемам в Восточном Средиземноморье.

"Мы выступаем за переговоры, но никто не должен выдвигать предварительных условий", - сказал министр на пресс-конференции.

Чавушоглу добавил, что Турция "готова сделать все необходимое" для урегулирования ситуации. При этом, он вновь предупредил, что Анкара ответит, если Афины предпримут "неправильные шаги".

В последние недели отношения Турции с Грецией и рядом других европейских стран обострились как раз в связи с активизацией деятельности Анкары в восточной части Средиземного моря.

Ранее этим летом сообщалось, что турецкие компании начали бурение скважин в Средиземном море в исключительной экономической зоне Кипра, греческая часть которого является членом ЕС.

Греция считает, что обладает эксклюзивными правами на деятельность в зонах, где ведет бурение Турция. В ответ в Анкаре в связи с этой активностью ссылаются на условия соглашения, заключенного с признанным ООН правительством национального согласия Ливии.

В конце июля Эрдоган высказался за временное прекращение бурения из-за критики со стороны Афин. Затем в начале августа Эрдоган заявил, что Турция возобновит приостановленное разведочное бурение на месторождениях углеводородов в Средиземном море.