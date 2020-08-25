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Регион 25.08.2020 22:05

В Анкаре готовы к переговорам с Афинами по ситуации в Восточном Средиземноморье

Глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу во вторник заявил о готовности к переговорам без предварительных условий с Грецией по проблемам в Восточном Средиземноморье.

"Мы выступаем за переговоры, но никто не должен выдвигать предварительных условий", - сказал министр на пресс-конференции.

Чавушоглу добавил, что Турция "готова сделать все необходимое" для урегулирования ситуации. При этом, он вновь предупредил, что Анкара ответит, если Афины предпримут "неправильные шаги".

В последние недели отношения Турции с Грецией и рядом других европейских стран обострились как раз в связи с активизацией деятельности Анкары в восточной части Средиземного моря.

Ранее этим летом сообщалось, что турецкие компании начали бурение скважин в Средиземном море в исключительной экономической зоне Кипра, греческая часть которого является членом ЕС.

Греция считает, что обладает эксклюзивными правами на деятельность в зонах, где ведет бурение Турция. В ответ в Анкаре в связи с этой активностью ссылаются на условия соглашения, заключенного с признанным ООН правительством национального согласия Ливии.

В конце июля Эрдоган высказался за временное прекращение бурения из-за критики со стороны Афин. Затем в начале августа Эрдоган заявил, что Турция возобновит приостановленное разведочное бурение на месторождениях углеводородов в Средиземном море.

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Тэги: ТУРЦИЯ, МИД, ГРЕЦИЯ, СРЕДИЗЕМНОМОРЬЕ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]