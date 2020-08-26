Супруга Трампа не стала критиковать демократов, призвав к единству страны ради будущего США

Супруга президента США Дональда Трампа Мелания в своем выступлении на съезде Республиканской партии отказалась от критики в адрес оппонентов - Демократической партии.

"Я не хочу использовать это драгоценное время, нападая на другую сторону, потому что, как мы видели на прошлой неделе, подобные разговоры только еще больше раскалывают страну", - заявила она.

Первая леди посвятила свое выступление преимущественно своей деятельности по поддержке женщин, детей, института семьи, подчеркнув: "Дональд - это муж, который поддерживает меня во всем, что я делаю. Для нас будет честью служить этой невероятной стране еще четыре года".

На съезде выступил также сын президента Эрик, который обратил внимание на успехи, достигнутые президентом в области развития экономики, военного строительства.

"Ты сделал Америку снова сильной, снова безопасной, которой можно гордиться", - заявил он, подчеркнув: "Ты сделал ее снова великой".