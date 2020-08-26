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СНГ 26.08.2020 12:16

Казахстан подписал с РФ соглашение о предоставлении вакцины от COVID-19

Казахстанская госкомпания-дистрибьютор лекарств "СК-Фармация" и Российский фонд прямых инвестиций подписали соглашение о выделении Казахстану гарантированного объема вакцины "Спутник V", сообщила в среду пресс-служба казахстанского правительства.

Соответствующая договоренность была достигнута в ходе визита казахстанской делегации во главе с вице-премьером республики Романом Скляром в Москву, отмечается в сообщении.

"Подписано соглашение о взаимопонимании между Российским фондом прямых инвестиций и "СК-Фармация" о выделении гарантированного объема вакцины "Спутник V" после прохождения всех стадий испытаний", - сообщает казахстанское правительство.

"Необходимый объем для Казахстана готов произвести Национальный исследовательский центр эпидемиологии и микробиологии имени Н.Ф.Гамалеи", - отмечается в пресс-релизе.

"При этом, иммунизация для казахстанцев, входящих в группы риска, будет проводиться на бесплатной и добровольной основе и возможна только после прохождения вакциной всех стадий клинических испытаний", - говорится в сообщении.

По данным пресс-службы, в рамках визита делегации в Москву состоялись переговоры министра здравоохранения Казахстана Алексея Цоя и министра здравоохранения РФ Михаила Мурашко, в ходе которых "обсуждены вопросы взаимодействия в борьбе с распространением коронавирусной инфекции".

"По результатам подписан протокол о дальнейшем сотрудничестве между ведомствами", - отмечается в сообщении.

12 августа президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев сообщил, что казахстанская делегация во второй половине августа посетит Москву, чтобы обсудить вопрос о закупке российской вакцины от коронавируса.

"Во второй половине августа в Москву направится правительственная делегация для обсуждения вопросов закупа российской вакцины", - говорилось в телеграмме президента Казахстана президенту РФ Владимиру Путину, которая была опубликована пресс-службой казахстанского лидера.

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Тэги: КАЗАХСТАН, РОССИЯ, КОРОНАВИРУС, ВАКЦИНА


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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