СК Qala Sigorta застраховала сотрудников ГЭЦ по ДМС

Страховая компания Qala Sigorta застраховала сотрудников Государственного экзаменационного центра (ГЭЦ) по добровольному медицинскому страхованию (ДМС).

"Qala Sigorta объявлена победителем соответствующего тендера. С ней заключен договор на оказание услуг по ДМС сотрудников центра на сумму 171,69 тыс. манатов", - сообщили агентству "Интерфакс-Азербайджан" в Центре.

Как сообщалось ранее, 30 сентября 2015 года азербайджанская перестраховочная компания "AzRe Tekrarsigortа" закрыла сделку по приобретению за $6,5 млн 100% акций страховой компании "Chartis Azerbaijan". В связи с этим компания сменила название с Chartis Azerbaijan на Qala Sigorta. Уставный капитал компании равен 8 млн 50 манатов.

А.Мамедов