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Финансы 26.08.2020 10:57

СК Qala Sigorta застраховала сотрудников ГЭЦ по ДМС

Страховая компания Qala Sigorta застраховала сотрудников Государственного экзаменационного центра (ГЭЦ) по добровольному медицинскому страхованию (ДМС).

"Qala Sigorta объявлена победителем соответствующего тендера. С ней заключен договор на оказание услуг по ДМС сотрудников центра на сумму 171,69 тыс. манатов", - сообщили агентству "Интерфакс-Азербайджан" в Центре.

Как сообщалось ранее, 30 сентября 2015 года азербайджанская перестраховочная компания "AzRe Tekrarsigortа" закрыла сделку по приобретению за $6,5 млн 100% акций страховой компании "Chartis Azerbaijan". В связи с этим компания сменила название с Chartis Azerbaijan на Qala Sigorta. Уставный капитал компании равен 8 млн 50 манатов.

А.Мамедов

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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Тэги: ГЭЦ, СОТРУДНИКИ, ДМС

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]