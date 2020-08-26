Азерсу отбирает подрядчика для бурения субартезианских скважин в 24 населенных пунктах Азербайджана

ОАО "Азерсу" объявило тендер на отбор подрядчика по бурению 24 субартезианских скважин для улучшения обеспечения питьевой водой оросительных угодий и населения 24 населенных пунктов в 15 районах Азербайджана, отмечается в объявлении общества.

Отбор проводится методом открытого тендера.

Госпошлина за участие в тендере составляет 300 манатов.

Тендерные предложения принимаются до 16:00 23 сентября 2020 года. Тендерная процедура состоится 24 сентября в 14:00.

Как сообщалось, президент Азербайджана Ильхам Алиев 12 августа подписал распоряжение о мерах для улучшения подачи поливной воды на пахотные земли и приусадебные участки, используемые для посадки растений. Согласно распоряжению, ОАО «Азерсу» получит 756 тыс. манатов для бурения 24 субартезинаских колодцев.

Данный шаг предпринимается с целью улучшения системы орошения посевных площадей в 24 населенных пунктах 15 районов страны общим населением 65,122 тыс. человек.

Средства будут выделены в рамках государственных капвложений из Президентского резервного фонда, предусмотренных в госбюджете на 2020 год.

Обеспечение реализации мер по бурению скважин возложены на Азерсу и компанию SOCAR.

Н.Аббасова