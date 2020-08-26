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Регион 26.08.2020 11:15

В Армении за сутки 131 заражение COVID-19, скончались семь человек

Медики в Армении за минувшие сутки выявили коронавирус у 131 человек, число подтвержденных случаев заражения COVID-19 в стране достигло 43 тыс. 67, сообщает в среду единый информационный центр республики.

По данным центра, скончались еще семь пациентов с COVID-19, общее число летальных исходов достигло 1 тыс. 125 человек. "Из них 861 человек умерли непосредственно от коронавируса, еще 264 зараженных скончались по иным причинам", - отмечается в сообщении.

Выздоровели после коронавируса 36 тыс. 726 человек (+251 за сутки).

За минувшие сутки в Армении проведено 1 тыс. 696 тестов на COVID-19.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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Тэги: АРМЕНИЯ, КОРОНАВИРУС, ЗАРАЖЕНИЯ, ДАННЫЕ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]