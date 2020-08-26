В Армении за сутки 131 заражение COVID-19, скончались семь человек

Медики в Армении за минувшие сутки выявили коронавирус у 131 человек, число подтвержденных случаев заражения COVID-19 в стране достигло 43 тыс. 67, сообщает в среду единый информационный центр республики.
По данным центра, скончались еще семь пациентов с COVID-19, общее число летальных исходов достигло 1 тыс. 125 человек. "Из них 861 человек умерли непосредственно от коронавируса, еще 264 зараженных скончались по иным причинам", - отмечается в сообщении.
Выздоровели после коронавируса 36 тыс. 726 человек (+251 за сутки).
За минувшие сутки в Армении проведено 1 тыс. 696 тестов на COVID-19.
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