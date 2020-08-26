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Финансы 26.08.2020 11:15

МБА в I полугодии увеличил штат на 8,5%

ОАО «Международный банк Азербайджана» (МБА) в первом полугодии 2020 года продолжил увеличение штата.

Согласно полугодовому отчету банка, на конец июня 2020 года в МБА работали 2332 человека против 2150 человек на конец 2019 года. Таким образом, в первом полугодии МБА увеличил штат на 8,5%.

Как сообщалось ранее, МБА в 2019 году увеличил число сотрудников на 18,3%

МБА создан в 1992 году. Доля Минфина в капитале банка составляет 91,4%. В целом, доля государства в капитале банка составляет 95,27%. Уставный капитал банка равен 1 млрд 241,287 млн манатов.

А.Мамедов

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Тэги: МБА, СОТРУДНИКИ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]