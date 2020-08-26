МБА в I полугодии увеличил штат на 8,5%

ОАО «Международный банк Азербайджана» (МБА) в первом полугодии 2020 года продолжил увеличение штата.

Согласно полугодовому отчету банка, на конец июня 2020 года в МБА работали 2332 человека против 2150 человек на конец 2019 года. Таким образом, в первом полугодии МБА увеличил штат на 8,5%.

Как сообщалось ранее, МБА в 2019 году увеличил число сотрудников на 18,3%

МБА создан в 1992 году. Доля Минфина в капитале банка составляет 91,4%. В целом, доля государства в капитале банка составляет 95,27%. Уставный капитал банка равен 1 млрд 241,287 млн манатов.

А.Мамедов