Президент Алиев открыл новое здание средней школы в бакинском поселке Гала

Президент Азербайджана Ильхам Алиев в среду принял участие в церемонии открытия нового здания для средней школы №216 в бакинском поселке Гала, сообщает сайт главы государства.
Б.Рустамбеков
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