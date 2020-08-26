Более 4,6 тыс. новых случаев COVID-19 выявлено в РФ за сутки, 115 умерших - оперштаб

Суточный прирост новых заболевших коронавирусной инфекцией составил 4,6 тыс. случаев, умерли за сутки 115 пациентов, следует из данных оперативного штаба, обнародованных в среду.

"За последние сутки в России подтвержденных случаев новой коронавирусной инфекции COVID-19 - 4 676 в 85 регионах, в том числе выявлено активно 1252 (26,8%) без клинических проявлений", - говорится в сообщении штаба.

Суточный прирост в России демонстрирует минимальное значение с апреля третий день подряд, продолжая снижение. Так, накануне в России было 4 696 новых случаев, а в понедельник - 4 744, и каждый раз показатель оказывался самым низким за последние четыре месяца.

Нарастающим итогом в России зарегистрировано 970 865 случаев коронавирусной инфекции, 16 683 умерших и 786 150 выписанных (6 403 выписаны за последние сутки). Таким образом, общее количество активных случаев в стране (общее число случаев за вычетом всех выздоровевших и всех умерших) на текущий момент составляет 168 032.