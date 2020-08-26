Более 4,6 тыс. новых случаев COVID-19 выявлено в РФ за сутки, 115 умерших - оперштаб

Суточный прирост новых заболевших коронавирусной инфекцией составил 4,6 тыс. случаев, умерли за сутки 115 пациентов, следует из данных оперативного штаба, обнародованных в среду.
"За последние сутки в России подтвержденных случаев новой коронавирусной инфекции COVID-19 - 4 676 в 85 регионах, в том числе выявлено активно 1252 (26,8%) без клинических проявлений", - говорится в сообщении штаба.
Суточный прирост в России демонстрирует минимальное значение с апреля третий день подряд, продолжая снижение. Так, накануне в России было 4 696 новых случаев, а в понедельник - 4 744, и каждый раз показатель оказывался самым низким за последние четыре месяца.
Нарастающим итогом в России зарегистрировано 970 865 случаев коронавирусной инфекции, 16 683 умерших и 786 150 выписанных (6 403 выписаны за последние сутки). Таким образом, общее количество активных случаев в стране (общее число случаев за вычетом всех выздоровевших и всех умерших) на текущий момент составляет 168 032.
ВС Армении обстреляли позиции азербайджанской армии из крупнокалиберных пулеметов - Минобороны
Лавров встретится с главой МИД Азербайджана
В Азербайджане возбудили уголовное дело по 5 статьям по факту попытки диверсии со стороны армянских военных
Новые правила поставок почтовых посылок в Азербайджан обеспечат дополнительные поступления в госбюджет до 100 млн манатов в год – глава ГТК
РФ и Саудовская Аравия активизируют работу над соглашением о поощрении и защите инвестиций - Минэкономразвития
К тюремным срокам до девяти месяцев приговорены футбольные фанаты, учинившие беспорядки в Париже
Президент Алиев открыл новое здание средней школы в бакинском поселке Гала
Число инфицированных СOVID-19 в мире превысило 23,8 млн, число жертв - 819 тыс. - университет Хопкинса
ИВ Агсуинского и Шемахинского районов получат по 3 млн манатов для устранения последствий от землетрясения
ИВ Габалинского района направит около 2,9 млн манатов на строительство жилого дома
Президент Алиев распорядился выделить около 1,3 млн манатов на улучшение системы орошения и водоснабжения Закатальского района
Евгения Гашикулина: «Устойчивая бизнес модель и надежные акционеры – это наши ключевые характеристики»
Интервью с председателем Наблюдательного Совета "Банка Республика" Шакиром Рагимовым
Глава Банка Республика: «Мы сейчас намного лучше готовы к низким ценам на нефть, чем в 2015 году»
Выгодное предложение для держателей карт Visa банка ВТБ (Азербайджан)
AccessBank защищает права своих клиентов
Власти Азербайджана планируют осенью в Баку второй форум по устойчивому развитию
В декабре в Баку пройдет 31-я конференция Международной энергетической хартии
Грузинский священник: Армения - оккупант, она оккупировала грузинский регион Лори
Задыхающаяся экономика Армении не в состоянии поддерживать оккупацию территорий Азербайджана
Трамп планирует активнее использовать федеральные силы для борьбы с волной беспорядков в США