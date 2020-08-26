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Спорт 26.08.2020 11:31

К тюремным срокам до девяти месяцев приговорены футбольные фанаты, учинившие беспорядки в Париже

В Париже приговорили к тюремным срокам до девяти месяцев футбольных фанатов, участвовавших в беспорядках после поражения парижского клуба ПСЖ в финале Лиги чемпионов, сообщает французская пресса.

По данным СМИ, они были признаны виновными в "насилии в отношении лиц, наделенных государственной властью", "кражах при отягчающих обстоятельствах", а также "сокрытии краж при отягчающих обстоятельствах".

В частности, к девяти месяцам тюрьмы приговорен человек, признанный виновным в попытке кражи и проникновении в аптеку. Другой участник беспорядков, который ударил камнем по шлему полицейского, получил восемь месяцев тюрьмы.

Еще один футбольный фанат, наехавший на полицейских на мотоцикле, помещен на четыре месяца под домашний арест.

Более 150 человек были задержаны в Париже в ночь на понедельник в ходе беспорядков после поражения парижского клуба ПСЖ в решающем матче с "Баварией" в рамках финала Лиги чемпионов.

Для сдерживания футбольных фанатов на улицы города были выведены 3 тыс. полицейских и военнослужащих, а также 300 спасателей.

Правоохранителям пришлось применить слезоточивый газ и резиновые пули, в то время как фанаты крушили витрины магазинов, переворачивали мусорные баки и забрасывали полицейских петардами.

Сожжены несколько автомобилей.

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Тэги: ФРАНЦИЯ, ПАРИЖ, БЕСПОРЯДКИ, ПРИГОВОРЫ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]