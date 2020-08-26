Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Анонсы


Точка зрения



Руководство


Архив


Курсы валют

USD   1.7 EUR   2.008 RUR   0.0226 GBR   2.2334 TRY   0.23

Цена на нефть

$/bbl   25.08 WTI 43.35 0.73 Brent 45.86 0.73

Погода в Баку

  ночь день

ТЭК 26.08.2020 12:16

Азербайджан в I полугодии увеличил поставки нефти в Италию на 5,2%

Азербайджан в I-полугодии 2020 года экспортировал в Италию 5 млн 959 тыс. 479,7 тонн нефти, что на 5,2% выше показателя аналогичного периода 2019 года, сообщили агентству «Интерфакс-Азербайджан» в правительстве.

Стоимость поставленной в Италию нефти составила $2 млрд 440 млн 415,56 тыс. (спад на 11,3%).

В целом, на Италию пришлось 38,8% экспорта нефти Азербайджаном в январе-июне 2020 года.

В число крупных покупателей азербайджанской нефти в отчетный период также вошли: Китай – 1 млн 392 тыс. 236,2 тонны (на $217 млн 978,26 тыс.), Хорватия – 852 тыс. 657,86 тонн (на $242 млн 930,99 тыс.), Израиль - 809 тыс. 101,69 тонн (на $324 млн 744,05 тыс.), Индия – 773 тыс. 700,11 тонн (на $282 млн 904,89 тыс.), Украина – 764 тыс. 528,86 тонн (на $202 млн 127,48 тыс.), Греция – 609 тыс. 361,33 тонны (на $233 млн 215,97 тыс.), Вьетнам – 518 тыс. 793 тонны (на $132 млн 705,95 тыс.).

Как сообщалось, в январе-июне 2020 года декларированный экспорт нефти из Азербайджана составил 15 млн 343 тыс. 452,5 тонн на $5 млрд 339 млн 488,25 тыс.

Н.Аббасова

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
Версия для печати
Тэги: ИТАЛИЯ, НЕФТЬ, ЭКСПОРТ


Похожие новости


Азербайджан в I квартале увеличил поставки нефти в Италию почти на 32% Италия по итогам 2019г сохранила лидерство среди покупателей нефти из Азербайджана Азербайджан покрывает 17% потребления нефти в Италии – Алиев SOCAR в 2018-2019гг поставила в Италию около 16 млн тонн нефти - Шахбазов

Политика

Общество

Регионы страны

За рубежом

Эксклюзив

Пресс-релиз

Анонсы

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2020
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
   
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]