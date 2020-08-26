Азербайджан в I полугодии увеличил поставки нефти в Италию на 5,2%

Азербайджан в I-полугодии 2020 года экспортировал в Италию 5 млн 959 тыс. 479,7 тонн нефти, что на 5,2% выше показателя аналогичного периода 2019 года, сообщили агентству «Интерфакс-Азербайджан» в правительстве.
Стоимость поставленной в Италию нефти составила $2 млрд 440 млн 415,56 тыс. (спад на 11,3%).
В целом, на Италию пришлось 38,8% экспорта нефти Азербайджаном в январе-июне 2020 года.
В число крупных покупателей азербайджанской нефти в отчетный период также вошли: Китай – 1 млн 392 тыс. 236,2 тонны (на $217 млн 978,26 тыс.), Хорватия – 852 тыс. 657,86 тонн (на $242 млн 930,99 тыс.), Израиль - 809 тыс. 101,69 тонн (на $324 млн 744,05 тыс.), Индия – 773 тыс. 700,11 тонн (на $282 млн 904,89 тыс.), Украина – 764 тыс. 528,86 тонн (на $202 млн 127,48 тыс.), Греция – 609 тыс. 361,33 тонны (на $233 млн 215,97 тыс.), Вьетнам – 518 тыс. 793 тонны (на $132 млн 705,95 тыс.).
Как сообщалось, в январе-июне 2020 года декларированный экспорт нефти из Азербайджана составил 15 млн 343 тыс. 452,5 тонн на $5 млрд 339 млн 488,25 тыс.
Н.Аббасова
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