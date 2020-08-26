Кинотеатры и театры Грузии откроются осенью в рамках ослабления ограничений по коронавирусу

Кинотеатры и театры Грузии, закрытые с марта из-за пандемии коронавируса COVID-19, откроются для зрителей осенью, 15 сентября и 1 октября соответственно, сообщил директор Национального центра по контролю над заболеваниями Амиран Гамкрелидзе на брифинге в среду.
Он также отметил, что Межведомственный координационный совет по борьбе с коронавирусной инфекцией принял решение о начале учебного года в школах, как и раньше, с 15 сентября. Детские сады откроются с 1 октября.
Эпидемиологическая ситуация в Грузии позволяет принимать решения о поэтапном снятии запретов и ограничений, введенных ранее из-за угрозы коронавируса, сказал Гамкрелидзе.
По данным Минздрава, в Грузии выявлено 1 тыс. 436 случаев заражения COVID-19, скончались от коронавирусной инфекции 19 человек.
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