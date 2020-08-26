Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Анонсы


Точка зрения



Руководство


Архив


Курсы валют

USD   1.7 EUR   2.008 RUR   0.0226 GBR   2.2334 TRY   0.23

Цена на нефть

$/bbl   25.08 WTI 43.35 0.73 Brent 45.86 0.73

Погода в Баку

  ночь день

Регион 26.08.2020 19:04

Кинотеатры и театры Грузии откроются осенью в рамках ослабления ограничений по коронавирусу

Кинотеатры и театры Грузии, закрытые с марта из-за пандемии коронавируса COVID-19, откроются для зрителей осенью, 15 сентября и 1 октября соответственно, сообщил директор Национального центра по контролю над заболеваниями Амиран Гамкрелидзе на брифинге в среду.

Он также отметил, что Межведомственный координационный совет по борьбе с коронавирусной инфекцией принял решение о начале учебного года в школах, как и раньше, с 15 сентября. Детские сады откроются с 1 октября.

Эпидемиологическая ситуация в Грузии позволяет принимать решения о поэтапном снятии запретов и ограничений, введенных ранее из-за угрозы коронавируса, сказал Гамкрелидзе.

По данным Минздрава, в Грузии выявлено 1 тыс. 436 случаев заражения COVID-19, скончались от коронавирусной инфекции 19 человек.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
Версия для печати
Тэги: ГРУЗИЯ, КОРОНАВИРУС, ТЕАТРЫ, ОТКРЫТИЕ


Похожие новости


Число заражений COVID-19 в Грузии увеличилось до 1 тыс. 411 Число заражений COVID-19 в Грузии увеличилось до 1 тыс. 394 Число заражений COVID-19 в Грузии увеличилось до 1 тыс. 225 Число заражений COVID-19 в Грузии увеличилось до 1 тыс. 216 Число заражений COVID-19 в Грузии увеличилось до 1 тыс. 179 Число заражений COVID-19 в Грузии увеличилось до 1131

Политика

Экономика

Общество

Регионы страны

Эксклюзив

Пресс-релиз

Анонсы

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2020
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
   
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]