Кинотеатры и театры Грузии откроются осенью в рамках ослабления ограничений по коронавирусу

Кинотеатры и театры Грузии, закрытые с марта из-за пандемии коронавируса COVID-19, откроются для зрителей осенью, 15 сентября и 1 октября соответственно, сообщил директор Национального центра по контролю над заболеваниями Амиран Гамкрелидзе на брифинге в среду.

Он также отметил, что Межведомственный координационный совет по борьбе с коронавирусной инфекцией принял решение о начале учебного года в школах, как и раньше, с 15 сентября. Детские сады откроются с 1 октября.

Эпидемиологическая ситуация в Грузии позволяет принимать решения о поэтапном снятии запретов и ограничений, введенных ранее из-за угрозы коронавируса, сказал Гамкрелидзе.

По данным Минздрава, в Грузии выявлено 1 тыс. 436 случаев заражения COVID-19, скончались от коронавирусной инфекции 19 человек.