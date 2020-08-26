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Дальнее зарубежье 26.08.2020 17:14

Германия потратит еще 10 млрд евро на компенсацию расходов бизнеса на оплату труда до конца 2021 г

Власти Германии продлили до конца 2021 года срок действия программы поддержки миллионов людей, оставшихся без работы из-за пандемии коронавируса, что будет стоить им порядка 10 млрд евро, сообщает агентство Bloomberg.

Программа, которая была запущена в марте, покрывает существенную часть расходов бизнеса на оплату труда и позволяет компаниям сохранять рабочие места в период экономического кризиса, вызванного COVID-19. Изначально предполагалось, что она будет действовать 12 месяцев.

Министр финансов Германии Олаф Шольц заявил, что средства на дальнейшую реализацию программы будут выделены из федерального бюджета в следующем году. Помимо этого, Германия направила уже порядка 1,2 трлн евро на поддержку экономики, столкнувшейся с резким спадом из-за пандемии.

Согласно данным Федерального статистического агентства ФРГ (Destatis), опубликованным во вторник, ВВП Германии во втором квартале 2020 года упал на 9,7% по сравнению с предыдущими тремя месяцами - максимальными темпами с начала отслеживания этих данных в 1970 году. В годовом выражении падение ВВП в минувшем квартале составило 11,3%.

"Сейчас речь идет о стабилизации экономики, - заявил Шольц в интервью телеканалу ZDF. - Мы приняли быстрые и полномасштабные меры, и это позволило Германии пройти кризис намного лучше, чем другим странам".

По данным Института экономических исследований (Ifo), компенсации за счет средств программы в июле получили 5,6 млн человек по сравнению с 7 млн в мае.

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Тэги: ГЕРМАНИЯ, ЗАНЯТОСТЬ, ПОДДЕРЖКА, ПРОГРАММА


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]