Германия потратит еще 10 млрд евро на компенсацию расходов бизнеса на оплату труда до конца 2021 г

Власти Германии продлили до конца 2021 года срок действия программы поддержки миллионов людей, оставшихся без работы из-за пандемии коронавируса, что будет стоить им порядка 10 млрд евро, сообщает агентство Bloomberg.

Программа, которая была запущена в марте, покрывает существенную часть расходов бизнеса на оплату труда и позволяет компаниям сохранять рабочие места в период экономического кризиса, вызванного COVID-19. Изначально предполагалось, что она будет действовать 12 месяцев.

Министр финансов Германии Олаф Шольц заявил, что средства на дальнейшую реализацию программы будут выделены из федерального бюджета в следующем году. Помимо этого, Германия направила уже порядка 1,2 трлн евро на поддержку экономики, столкнувшейся с резким спадом из-за пандемии.

Согласно данным Федерального статистического агентства ФРГ (Destatis), опубликованным во вторник, ВВП Германии во втором квартале 2020 года упал на 9,7% по сравнению с предыдущими тремя месяцами - максимальными темпами с начала отслеживания этих данных в 1970 году. В годовом выражении падение ВВП в минувшем квартале составило 11,3%.

"Сейчас речь идет о стабилизации экономики, - заявил Шольц в интервью телеканалу ZDF. - Мы приняли быстрые и полномасштабные меры, и это позволило Германии пройти кризис намного лучше, чем другим странам".

По данным Института экономических исследований (Ifo), компенсации за счет средств программы в июле получили 5,6 млн человек по сравнению с 7 млн в мае.