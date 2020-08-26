Песков считает преждевременным рассуждать о том, кому выгодна болезнь Навального

Размышления о том, кто заинтересован в болезни оппозиционера Алексея Навального, будут целесообразны после установления причин того, что с ним произошло, считают в Кремле.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков таким образом прокомментировал заявление спикера Госдумы Вячеслава Володина о том, что комитет Госдумы по безопасности и противодействию коррупции проанализирует случившееся с Навальным, чтобы понять, не было ли это попыткой вмешательства со стороны иностранных государств.

"Версия отравления, как причины состояния пациента, рассматривалась в качестве одной из первых нашими медиками, когда они искали какие-то отравляющие вещества в его организме, делая анализы. Если бы мы пришли к окончательному выводу, что произошло отравление и установлено отравляющее вещество, то, конечно, повод задуматься, в чьих интересах это было. Наверное, это рассуждение (Володина) в русле таких оценок", - подчеркнул Песков.

При этом он отметил, что "пока это лишь одно из предположений, которое пока не имеет ответа, поскольку нет отравляющего вещества и не установлены точные причины состояния комы".