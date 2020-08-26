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СНГ 26.08.2020 17:30

Песков считает преждевременным рассуждать о том, кому выгодна болезнь Навального

Размышления о том, кто заинтересован в болезни оппозиционера Алексея Навального, будут целесообразны после установления причин того, что с ним произошло, считают в Кремле.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков таким образом прокомментировал заявление спикера Госдумы Вячеслава Володина о том, что комитет Госдумы по безопасности и противодействию коррупции проанализирует случившееся с Навальным, чтобы понять, не было ли это попыткой вмешательства со стороны иностранных государств.

"Версия отравления, как причины состояния пациента, рассматривалась в качестве одной из первых нашими медиками, когда они искали какие-то отравляющие вещества в его организме, делая анализы. Если бы мы пришли к окончательному выводу, что произошло отравление и установлено отравляющее вещество, то, конечно, повод задуматься, в чьих интересах это было. Наверное, это рассуждение (Володина) в русле таких оценок", - подчеркнул Песков.

При этом он отметил, что "пока это лишь одно из предположений, которое пока не имеет ответа, поскольку нет отравляющего вещества и не установлены точные причины состояния комы".

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Тэги: РОССИЯ, ПЕСКОВ, НАВАЛЬНЫЙ, ВЕРСИИ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]