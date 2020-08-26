Глава МИД Турции в ходе визита в Молдавию 26-27 августа встретится с президентом страны, откроет турецкое генконсульство в Гагаузии

Министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу во второй половине дня в среду начинает двухдневный визит в Молдавию, сообщили "Интерфаксу" в молдавском внешнеполитическом ведомстве.

В программе визита турецкого дипломата встречи с президентом Молдавии Игорем Додоном, премьер-министром Ионом Кику и министром иностранных дел и европейской интеграции страны Олегом Цуля.

В среду вечером состоится первое заседание Совместной группы стратегического планирования с участием министров иностранных дел Турции и Молдавии.

В четверг Чавушоглу примет участие в церемонии открытия генерального консульства Турции в Комрате - административном центре Гагаузской автономии на юге Молдавии.