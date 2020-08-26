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Регион 26.08.2020 17:39

Глава МИД Турции в ходе визита в Молдавию 26-27 августа встретится с президентом страны, откроет турецкое генконсульство в Гагаузии

Министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу во второй половине дня в среду начинает двухдневный визит в Молдавию, сообщили "Интерфаксу" в молдавском внешнеполитическом ведомстве.

В программе визита турецкого дипломата встречи с президентом Молдавии Игорем Додоном, премьер-министром Ионом Кику и министром иностранных дел и европейской интеграции страны Олегом Цуля.

В среду вечером состоится первое заседание Совместной группы стратегического планирования с участием министров иностранных дел Турции и Молдавии.

В четверг Чавушоглу примет участие в церемонии открытия генерального консульства Турции в Комрате - административном центре Гагаузской автономии на юге Молдавии.

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Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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Тэги: МОЛДАВИЯ, ТУРЦИЯ, МИД, ВИЗИТ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]