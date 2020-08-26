Конгресс региональных властей Совета Европы готов содействовать демократизации в Белоруссии

Председатель Конгресса местных и региональных властей Совета Европы Андерс Кнапе выразил готовность оказать Белоруссии содействие в привлечении гражданского общества к принятию решений и управлению страной.

"Конгресс продолжит оказывать поддержку процессу демократизации Белоруссии, подчеркивая важность создания атмосферы, основанной на доверии граждан и вовлечения гражданского общества в процесс принятия решений", - говорится в заявлении Кнапе, переданном в среду в "Интерфакс" пресс-службой Совета Европы.

"Мы готовы направить своих экспертов с целью улучшения законодательных рамок", - сказал председатель Конгресса.

"События в Белоруссии после президентских выборов вышли на первый план стремление народа к демократическим переменам в стране и острую необходимость диалога между гражданами и властями", - отмечается в заявлении.

"Мы убеждены, что демократические реформы непременно включают децентрализацию власти на местном и региональном уровнях и более активное участие граждан в управлении их сообществами", - подчеркнул Кнапе.

Конгресс местных и региональных властей Совета Европы является одним из трех основных подразделений Совета Европы наряду с Комитетом министров и Парламентской ассамблеей.

Белоруссия не является членом Совета Европы.