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Здравоохранение 26.08.2020 20:45

Вторая волна COIVD-19 будет, и вряд ли она окажется лёгкой - академик Пальцев

Риски осенней волны новой коронавирусной инфекции очень велики, считает академик РАН, директор Центра иммунологии и молекулярной биомедицины МГУ Михаил Пальцев.

"Четкого прогноза, как вирус будет вести себя дальше, пока нет, но я уверен, что вторая волна будет и согласен с мнением по поводу тяжести заболевания как минимум потому, что во время длительной изоляции у людей снизился иммунитет", - сказал Пальцев в интервью информационному центру по борьбе с COVID-19 стопкоронавирус.рф.

По его словам, вторая волна может прийти осенью, а третья может выпасть на весну 2021 года: он привел данные, согласно которым исторически вирусные пандемии проходят в три волны, причем вторая оказывалась сильнее первой, а самой слабой становилась третья. В таком случае только следующим летом иммунной прослойки населения будет достаточно, чтобы вирус уже не представлял угрозы, считает академик.

"Если исходить из того, что летом заболеваемость спала и есть основания предполагать, что она возрастет осенью, то да, три сезона - весна, осень, весна. И надо предполагать, что к лету будущего года мы уже вернемся к обычному образу жизни", - отметил Пальцев, добавив, что этот вопрос требует дальнейшего изучения.

Эксперт также подтвердил, что коронавирусом можно заразиться повторно - такие наблюдения есть, в том числе, во Франции, - однако их очень мало. Вирус при этом, по его словам, не демонстрирует серьезных мутаций и не становится агрессивнее: изменения касаются, в основном, белковых рецепторов вирусной оболочки.

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Тэги: РОССИЯ, КОРОНАВИРУС, ВОЛНА, ЭКСПЕРТ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]