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Финансы 26.08.2020 19:49

Эмират Абу-Даби разместил три транша бондов общим объемом $5 млрд

Эмират Абу-Даби разместил три транша облигаций на общую сумму $5 млрд, сообщили банки-организаторы выпуска.

Долговые бумаги со сроком обращения три года на $2 млрд были размещены с премией 65 базисных пунктов (б.п.) к US Treasuries, 10-летние бонды на $1,5 млрд - с премией 105 базисных пунктов. Также инвесторам были предложены 50-летние облигации, объем этого транша составил $1,5 млрд, доходность - 2,7%.

Организаторами сделки выступили Citigroup, Deutsche Bank AG, First Abu Dhabi Bank, Morgan Stanley и Standard Chartered.

Правительства стран Персидского залива все чаще делают ставку на долг для балансирования своих бюджетов на фоне сохраняющейся нестабильности нефтяных котировок, пострадавших из-за пандемии коронавируса и ценовых войн нефтедобывающих стран, отмечает агентство Bloomberg.

Эмират Абу-Даби имеет один из самых высоких кредитных рейтингов на Ближнем Востоке ("АА" по шкале S&P), что позволяет местным властям занимать по низким ставкам при высоком спросе со стороны инвесторов.

В апреле этого года Абу-Даби разместил также три транша бондов на общую сумму $7 млрд, в мае были размещены облигации еще на $3 млрд.

По данным, которые приводятся в проспекте последней сделки, на конец июня 2020 года долг Абу-Даби вырос до $39,2 млрд с $29,4 млрд годом ранее.

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]