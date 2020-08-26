Эмират Абу-Даби разместил три транша бондов общим объемом $5 млрд

Эмират Абу-Даби разместил три транша облигаций на общую сумму $5 млрд, сообщили банки-организаторы выпуска.
Долговые бумаги со сроком обращения три года на $2 млрд были размещены с премией 65 базисных пунктов (б.п.) к US Treasuries, 10-летние бонды на $1,5 млрд - с премией 105 базисных пунктов. Также инвесторам были предложены 50-летние облигации, объем этого транша составил $1,5 млрд, доходность - 2,7%.
Организаторами сделки выступили Citigroup, Deutsche Bank AG, First Abu Dhabi Bank, Morgan Stanley и Standard Chartered.
Правительства стран Персидского залива все чаще делают ставку на долг для балансирования своих бюджетов на фоне сохраняющейся нестабильности нефтяных котировок, пострадавших из-за пандемии коронавируса и ценовых войн нефтедобывающих стран, отмечает агентство Bloomberg.
Эмират Абу-Даби имеет один из самых высоких кредитных рейтингов на Ближнем Востоке ("АА" по шкале S&P), что позволяет местным властям занимать по низким ставкам при высоком спросе со стороны инвесторов.
В апреле этого года Абу-Даби разместил также три транша бондов на общую сумму $7 млрд, в мае были размещены облигации еще на $3 млрд.
По данным, которые приводятся в проспекте последней сделки, на конец июня 2020 года долг Абу-Даби вырос до $39,2 млрд с $29,4 млрд годом ранее.
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