В Минтуризма Израиля опровергли открытие границ для иностранных туристов

Министерство туризма Израиля опровергло сообщения СМИ о разрешении въезда в страну туристов из ряда безопасных по коронавирусу стран.
В последние дни в ряде российских СМИ появилась информация о разрешении на въезд туристов в Израиль из так называемых "зеленых" стран, а именно из Австрии, Италии, Эстонии, Болгарии, Великобритании, Грузии, Германии, Дании, Венгрии, Греции, Латвии, Литвы, Словении, Финляндии, Кипра, Хорватии, Канады, Руанды, Иордании, Гонконга и Новой Зеландии.
"Управление народонаселения и миграции Израиля опубликовало обновленный список стран, после пребывания в которых не менее 14 дней не будет действовать требование об обязательном карантине по прилете в Израиль, но речь идет не о туристах, а о гражданах Израиля, возвращающихся на родину, а также о некоторых категориях иностранцев", - прокомментировал директор департамента Минтуризма Израиля в РФ и СНГ, советник посольства государства Израиль в РФ Владимир Шкляр.
Как пояснили в пресс-службе министерства, въезд в страну для иностранных граждан возможен исключительно после заблаговременного получения разрешения от управления народонаселения и миграции Израиля и от других ведомств. В отдельных случаях въезд разрешен близким родственникам израильтян, людям, приезжающим на лечение, студентам, специалистам, в которых заинтересована страна, и ряду других иностранных граждан.
"Важно подчеркнуть, что просьбы на прилет в Израиль могут подавать граждане из всех стран, но по прибытии из "красных" стран с высоким уровнем заболеваемости Covid-19, необходимо прохождение двухнедельного карантина", - отметили в пресс-службе.
Подробные правила въезда доступны на сайте управления народонаселения и миграции Израиля на английском языке и на иврите.
В начале недели власти Израиля продлили запрет на въезд в страну иностранцам до 1 октября.
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