Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Анонсы


Точка зрения



Руководство


Архив


Курсы валют

USD   1.7 EUR   2.008 RUR   0.0226 GBR   2.2334 TRY   0.23

Цена на нефть

$/bbl   25.08 WTI 43.35 0.73 Brent 45.86 0.73

Погода в Баку

  ночь день

Туризм 26.08.2020 20:40

В Минтуризма Израиля опровергли открытие границ для иностранных туристов

Министерство туризма Израиля опровергло сообщения СМИ о разрешении въезда в страну туристов из ряда безопасных по коронавирусу стран.

В последние дни в ряде российских СМИ появилась информация о разрешении на въезд туристов в Израиль из так называемых "зеленых" стран, а именно из Австрии, Италии, Эстонии, Болгарии, Великобритании, Грузии, Германии, Дании, Венгрии, Греции, Латвии, Литвы, Словении, Финляндии, Кипра, Хорватии, Канады, Руанды, Иордании, Гонконга и Новой Зеландии.

"Управление народонаселения и миграции Израиля опубликовало обновленный список стран, после пребывания в которых не менее 14 дней не будет действовать требование об обязательном карантине по прилете в Израиль, но речь идет не о туристах, а о гражданах Израиля, возвращающихся на родину, а также о некоторых категориях иностранцев", - прокомментировал директор департамента Минтуризма Израиля в РФ и СНГ, советник посольства государства Израиль в РФ Владимир Шкляр.

Как пояснили в пресс-службе министерства, въезд в страну для иностранных граждан возможен исключительно после заблаговременного получения разрешения от управления народонаселения и миграции Израиля и от других ведомств. В отдельных случаях въезд разрешен близким родственникам израильтян, людям, приезжающим на лечение, студентам, специалистам, в которых заинтересована страна, и ряду других иностранных граждан.

"Важно подчеркнуть, что просьбы на прилет в Израиль могут подавать граждане из всех стран, но по прибытии из "красных" стран с высоким уровнем заболеваемости Covid-19, необходимо прохождение двухнедельного карантина", - отметили в пресс-службе.

Подробные правила въезда доступны на сайте управления народонаселения и миграции Израиля на английском языке и на иврите.

В начале недели власти Израиля продлили запрет на въезд в страну иностранцам до 1 октября.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
Версия для печати
Тэги: ИЗРАИЛЬ, ТУРИЗМ, ГРАНИЦЫ


Похожие новости


Израиль планирует увеличить до 50 тыс. человек турпоток в Азербайджан – посол в Баку Израиль возобновил субсидирование рейсов в Эйлат в зимний сезон Израиль заплатит туркомпаниям по 45 евро за каждого привезенного в Эйлат туриста

Политика

Экономика

Регионы страны

За рубежом

Эксклюзив

Пресс-релиз

Анонсы

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2020
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
   
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]