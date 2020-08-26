Генсек НАТО отрицает угрозу Белоруссии со стороны альянса

Попытки властей Белоруссии оправдать подавление оппозиции в стране угрозой со стороны НАТО не могут быть приемлемыми, заявил в среду генсек Североатлантического альянса Йенс Столтенберг.
"В регионе нет какого-либо наращивания военных сил НАТО. Поэтому любая попытка режима в Белоруссии использовать НАТО как оправдание или предлог для подавления демонстраций в своей собственной стране является абсолютно неправильной и необоснованной", - сказал Столтенберг перед встречей министров обороны стран ЕС.
Он отметил, что все союзники по НАТО поддерживают независимость и территориальную целостность Белоруссии, и призвал белорусские власти соблюдать права жителей страны.
В свою очередь глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель отмечал, что ситуация в Белоруссии станет одной из тем встречи министров.
В Белоруссии уже более двух недель продолжаются массовые акции протеста против итогов выборов президента, на которых победителем объявлен действующий глава государства Александр Лукашенко, который занимает этот пост с 1994 года. Выборы состоялись 9 августа. Согласно утвержденным ЦИК итогам, за Лукашенко проголосовали 80,1% избирателей, за Светлану Тихановскую - 10,12%.
Ранее Лукашенко заявил: "Мы видим серьезное шевеление войск НАТО в непосредственной близости от наших границ на территории Польши и Литвы". В связи с этим он отметил, что впервые за четверть века пришлось принимать самое серьезное решение, приводя основные части Вооруженных сил в полную боеготовность и перебрасывая войска на западное направление.
Лукашенко также неоднократно заявлял об угрозе внешнего вторжения со стороны стран, которые граничат с Белоруссией на Западе. По его словам, это планируют в США. Он также объяснил, что вынужден был перебросить войска на западное направление, поскольку Запад решил "отсечь Гродно".
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