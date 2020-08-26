Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Анонсы


Точка зрения



Руководство


Архив


Курсы валют

USD   1.7 EUR   2.008 RUR   0.0226 GBR   2.2334 TRY   0.23

Цена на нефть

$/bbl   25.08 WTI 43.35 0.73 Brent 45.86 0.73

Погода в Баку

  ночь день

СНГ 26.08.2020 21:40

Генсек НАТО отрицает угрозу Белоруссии со стороны альянса

Попытки властей Белоруссии оправдать подавление оппозиции в стране угрозой со стороны НАТО не могут быть приемлемыми, заявил в среду генсек Североатлантического альянса Йенс Столтенберг.

"В регионе нет какого-либо наращивания военных сил НАТО. Поэтому любая попытка режима в Белоруссии использовать НАТО как оправдание или предлог для подавления демонстраций в своей собственной стране является абсолютно неправильной и необоснованной", - сказал Столтенберг перед встречей министров обороны стран ЕС.

Он отметил, что все союзники по НАТО поддерживают независимость и территориальную целостность Белоруссии, и призвал белорусские власти соблюдать права жителей страны.

В свою очередь глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель отмечал, что ситуация в Белоруссии станет одной из тем встречи министров.

В Белоруссии уже более двух недель продолжаются массовые акции протеста против итогов выборов президента, на которых победителем объявлен действующий глава государства Александр Лукашенко, который занимает этот пост с 1994 года. Выборы состоялись 9 августа. Согласно утвержденным ЦИК итогам, за Лукашенко проголосовали 80,1% избирателей, за Светлану Тихановскую - 10,12%.

Ранее Лукашенко заявил: "Мы видим серьезное шевеление войск НАТО в непосредственной близости от наших границ на территории Польши и Литвы". В связи с этим он отметил, что впервые за четверть века пришлось принимать самое серьезное решение, приводя основные части Вооруженных сил в полную боеготовность и перебрасывая войска на западное направление.

Лукашенко также неоднократно заявлял об угрозе внешнего вторжения со стороны стран, которые граничат с Белоруссией на Западе. По его словам, это планируют в США. Он также объяснил, что вынужден был перебросить войска на западное направление, поскольку Запад решил "отсечь Гродно".

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
Версия для печати
Тэги: НАТО, БЕЛОРУССИЯ, КРИТИКА


Похожие новости


Лукашенко привел Вооруженные силы Белоруссии в полную боевую готовность из-за "серьезного шевеления" НАТО у границ Запад через НАТО помогает "альтернативному президенту" Белоруссии - Лукашенко НАТО не является угрозой для Белоруссии - Столтенберг Столтенберг заявляет об обеспокоенности НАТО выборами в Белоруссии Лукашенко не хочет ни в НАТО, ни в Россию, и поэтому предлагает всем белорусам служить в армии Лукашенко заявил о готовности Белоруссии к диалогу с НАТО

Политика

Экономика

Общество

Регионы страны

Эксклюзив

Пресс-релиз

Анонсы

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2020
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
   
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]