Омские врачи просят клинику Charite предоставить данные, на основе которых сделан вывод об отравлении Навального

Главврач Омской больницы скорой медпомощи №1 Александр Мураховский обратился к немецким коллегам из клиники Charite с просьбой предоставить данные анализов Алексея Навального.

"Он обратился к немецкой клинике с просьбой сообщить данные анализов исследований, на основе которых были сделаны выводы именно об травлении", - сообщили в эфире телеканала "Россия 24" со ссылкой на Мураховского.

"По результатам лабораторных исследований не только в Омске, но и в других независимых лабораториях, мы получили отрицательный результат по нахождению веществ ингибиторов холинэстеразы в биологических жидкостях Алексея Навального", - сказал Мураховский.

Навальному стало плохо 20 августа во время перелета из Томска в Москву. Самолет совершил экстренную посадку в аэропорту Омска. Оппозиционер был госпитализирован в коме в реанимацию омской больницы. Утром 22 августа его перевезли на лечение в Германию и доставили в берлинскую университетскую клинику Charite.

24 августа в клинике Charite в Берлине заявили, что результаты обследования Навального говорят о том, что его отравили.

Российские власти считают, что делать окончательные выводы о причинах комы Навального пока преждевременно.