Премьер Франции призывает сограждан не паниковать, несмотря на продолжающееся распространение коронавируса

Премьер-министр Франции Жан Кастекс в среду призвал жителей страны не поддаваться панике, несмотря на прирост новых случаев коронавируса.

"Паниковать вовсе не за чем", - приводит слова премьера агентство Associated press (AP).

В то же время он подчеркнул, что вирус никуда не делся, и власти не ослабляют бдительность, а граждане Франции обязаны чаще носить маски, пускай это "слегка раздражает".

Он подчеркнул, что французам нужно возвращаться на рабочие места и в школы. Премьер предупредил, что Франции нужно избежать "падения в экономический и социальный кризис, который окажется более опасным, чем кризис здравоохранения".

По данным AP, в настоящий момент тесты выявляют более 25 инфицированных коронавирусом на 100 тыс. населения, хотя месяц назад этот показатель составлял пять человек. Число инфицированных пациентов, оказавшихся в палатах интенсивной терапии, медленно растет, однако ситуация далека от той, что имела место во французских больницах в марте и апреле.

Согласно данным статистического сайта Worldometer, с начала пандемии во Франции выявлено более 248 тыс. заражений коронавирусом COVID-19, 30 544 тыс. пациента скончались, 85 524 полностью выздоровели.