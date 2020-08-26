Премьер Франции призывает сограждан не паниковать, несмотря на продолжающееся распространение коронавируса

Премьер-министр Франции Жан Кастекс в среду призвал жителей страны не поддаваться панике, несмотря на прирост новых случаев коронавируса.
"Паниковать вовсе не за чем", - приводит слова премьера агентство Associated press (AP).
В то же время он подчеркнул, что вирус никуда не делся, и власти не ослабляют бдительность, а граждане Франции обязаны чаще носить маски, пускай это "слегка раздражает".
Он подчеркнул, что французам нужно возвращаться на рабочие места и в школы. Премьер предупредил, что Франции нужно избежать "падения в экономический и социальный кризис, который окажется более опасным, чем кризис здравоохранения".
По данным AP, в настоящий момент тесты выявляют более 25 инфицированных коронавирусом на 100 тыс. населения, хотя месяц назад этот показатель составлял пять человек. Число инфицированных пациентов, оказавшихся в палатах интенсивной терапии, медленно растет, однако ситуация далека от той, что имела место во французских больницах в марте и апреле.
Согласно данным статистического сайта Worldometer, с начала пандемии во Франции выявлено более 248 тыс. заражений коронавирусом COVID-19, 30 544 тыс. пациента скончались, 85 524 полностью выздоровели.
Путин поздравил Мехрибан Алиеву с днем рождения, считает ее «настоящим другом» России
XI межрегиональный форум Азербайджан-РФ пройдет до конца 2020 года
Россия поддерживает повышение статуса Азербайджана в ШОС - Лавров
Россия предлагает Азербайджану активизировать работу над соглашением о реадмиссии
Белнефтехим подтвердил покупку очередного танкера нефти из Азербайджана
Фьючерсы на WTI подскочили до пика более чем за 5 месяцев на данных о запасах, Brent - $46,02 за баррель
Вторая волна COIVD-19 будет, и вряд ли она окажется лёгкой - академик Пальцев
В Минтуризма Израиля опровергли открытие границ для иностранных туристов
Великобритания может лишиться 22 млрд фунтов из-за коллапса туристической отрасли
ИВ Агсуинского и Шемахинского районов получат по 3 млн манатов для устранения последствий от землетрясения
ИВ Габалинского района направит около 2,9 млн манатов на строительство жилого дома
Президент Алиев распорядился выделить около 1,3 млн манатов на улучшение системы орошения и водоснабжения Закатальского района
Евгения Гашикулина: «Устойчивая бизнес модель и надежные акционеры – это наши ключевые характеристики»
Интервью с председателем Наблюдательного Совета "Банка Республика" Шакиром Рагимовым
Глава Банка Республика: «Мы сейчас намного лучше готовы к низким ценам на нефть, чем в 2015 году»
ОАО Банк ВТБ (Азербайджан) ОБЪЯВЛЯЕТ ТЕНДЕР по продлению лицензий для ПО «Cisco Webex Meetings»
Выгодное предложение для держателей карт Visa банка ВТБ (Азербайджан)
Власти Азербайджана планируют осенью в Баку второй форум по устойчивому развитию
В декабре в Баку пройдет 31-я конференция Международной энергетической хартии
Грузинский священник: Армения - оккупант, она оккупировала грузинский регион Лори
Задыхающаяся экономика Армении не в состоянии поддерживать оккупацию территорий Азербайджана
Трамп планирует активнее использовать федеральные силы для борьбы с волной беспорядков в США