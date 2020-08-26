Власти Китая сравнили с предательством призыв Австралии к глобальному расследованию об источнике коронавируса

Австралия предала дружбу с Китаем, когда безосновательно призвала международное сообщество провести расследование в отношении источника появления коронавируса COVID-19, заявил в среду замглавы дипломатической миссии КНР в Канберре Ван Синин.
"Это почти то же самое, что (чувствовал - ИФ) Юлий Цезарь в свои последние дни, когда он увидел, как к нему приближается Брут", - приводят слова Ван Синина западные СМИ.
По его словам, Китай испытал "негодование, злость и разочарование" из-за такой инициативы Австралии.
Дипломат пояснил, что Австралия заранее даже не уведомила Пекин о своих планах.
"Внезапно они узнали эти шокирующие новости о предложении от Австралии, которая считалась хорошим другом Китая", - сказал Ван Синин.
В то же время Ван Синин отметил, что введение впоследствии Пекином пошлин на импорт ряда австралийских товаров является не ответом на австралийскую инициативу, а скорее результатом "технических причин".
Власти Австралии в мае этого года призывали провести международное расследование источников происхождения коронавируса и реакции на эпидемию. При этом премьер-министр Австралии Скотт Моррисон подчеркивал, что без сомнения, вирус возник в Китае, а международное сообщество нуждается в прояснении обстоятельств появления коронавируса.
В свою очередь Китай ввел 80-процентные пошлины на поставки австралийского ячменя, обвинив Канберру в нарушении правил Всемирной торговой организации из-за субсидирования производства ячменя. До этого власти КНР приостановили импорт говядины с четырех крупнейших мясоперерабатывающих предприятий Австралии. Обе стороны при том утверждают, что эти шаги не связаны с их разногласиями из-за пандемии коронавируса.
Коронавирус начал распространяться из китайского города Ухань. Большинство ученых считают, что COVID-19 - вирус природного происхождения. Предполагается, что он мог передаться человеку от летучих мышей.
В свою очередь президент США Дональд Трамп и его сторонники-республиканцы неоднократно обвиняли Пекин в том, что он не предупредил мир о серьезности и масштабах вспышки коронавируса. Также Трамп заявил, что готов рассмотреть вариант с введением санкций против Китая в случае, если эта страна не будет сотрудничать в расследовании по поводу причин распространения коронавируса.
Власти Китая считают такие претензии лишенными оснований.
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