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Дальнее зарубежье 26.08.2020 17:09

Министр обороны Германии полностью уверена, что Навального отравили

Министр обороны Германии Аннегрет Крамп-Карренбауэр высказала уверенность в том, что российский оппозиционер Алексей Навальный был отравлен.

На встрече с главой Минобороны Эстонии Юри Луйком она рассказала о состоянии здоровья Навального и отметила, что, основываясь на оценке врачей Германии, она "полностью уверена, что Навального отравили". "Сейчас (врачи - ИФ) пытаются установить, с каким ядом имеют дело", - процитировала ее слова пресс-служба министерства обороны Эстонии. "В настоящее время пока невозможно определить, сколь долгосрочные последствия могут его (отравление) сопровождать", - сказала Крамп-Карренбауэр.

В свою очередь Луйк заявил, что "это очередной грустный пример презрительного отношения России к человеческой жизни и демократическим свободам".

Министры обороны Европейского союза встречаются в среду в Берлине в обычном формате в первый раз после начала пандемии коронавируса.

Ранее университетская клиника Charite, где находится Навальный, заявила, что клиническая картина Навального указывает на то, пациента отравили субстанцией из группы ингибиторов холинэстеразы.

Между тем пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что утверждения об отравлении Навального являются преждевременными до тех пор, пока не будет обнаружено отравляющее вещество.

Навальному стало плохо 20 августа в полете из Томска в Москву. Самолет совершил экстренную посадку в аэропорту Омска. Оппозиционер был госпитализирован в коме в реанимацию омской больницы. Утром 22 августа его перевезли на лечение в Германию и доставили в берлинскую университетскую клинику Charite.

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Тэги: ГЕРМАНИЯ, МИНОБОРОНЫ, НАВАЛЬНЫЙ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]