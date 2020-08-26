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Дальнее зарубежье 26.08.2020 17:20

Вашингтон ввел санкции в отношении 24 китайских компаний за помощь в строительстве искусственных островов в Южно-Китайском море

Министерство торговли США в среду включило в санкционные списки 24 китайских компании за помощь военным КНР в постройке искусственных островов в Южно-Китайском море.

"Соединенные Штаты, государства-соседи Китая и международное сообщество критикуют претензии Коммунистической партии Китая на суверенитет в Южно-Китайском море и осуждают возведение искусственных островов для китайских военных", - цитируются в пресс-релизе слова министра торговли США Уилбур Росс.

"Организации, в отношении которых сегодня введены санкции, сыграли значительную роль в провокационном китайском строительстве этих искусственных островов и (компании - ИФ) должны быть привлечены к ответственности", - подчеркнул глава Минторга.

В заявлении министерства отмечается, что, "несмотря на протесты со стороны Соединенных Штатов и других стран", Китай продолжает такую активность с 2013 года, тем самым обеспечивая размещение аванпостов КНР в Южно-Китайском море, что подрывает "суверенные права партнеров США в регионе".

Введение санкций также прокомментировал госсекретарь США Майк Помпео.

"США сегодня предпринимают действия, чтобы поддержать свободу на море и выступить против принуждения в отношении наших союзников и партнеров в Юго-Восточной Азии. Мы не должны позволить, чтобы кампания Пекина по запугиванию (других стран - ИФ) лишала доступа к жизненном важным ресурсам морского дна и наносила ущерб критически важным экосистемам", - написал он в Twitter.

Китай и члены АСЕАН - Филиппины, Малайзия, Бруней, Вьетнам - ведут территориальный спор вокруг архипелага Спратли (китайское название - Наньша) в Южно-Китайском море. США обвиняют Пекин в том, что Китай создал на спорных островах военные базы, что является нарушением международных законов.

В июле госдеп США обнародовал заявление, в котором отверг притязания Китая в Южно-Китайском море. "Мы хотим донести: претензии Пекина на природные ресурсы на большей части территории Южно-Китайского моря абсолютно незаконны, как и их кампания запугивания с целью их контролировать", - отмечали в Вашингтоне.

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Тэги: США, КИТАЙ, КОМПАНИИ, САНКЦИИ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]