Не менее 70 человек погибли при наводнении в Афганистане

По меньшей мере 70 человек погибли при наводнении в провинции Парван в центральной части Афганистана, более 100 человек получили травмы, сообщает Tolo News.

"К настоящему моменту более 100 человек, получившие травмы, транспортированы в больницу, среди них пятеро в тяжелом состоянии, и их отправили в Кабул на лечение", - заявил Сафиулла Вараста.

Кроме того, по данным местных властей большинство погибших - женщины и дети.

В столице провинции в городе Чарикаре затопило множество жилых домов, многие люди оказались заблокированы в зданиях и не могут выбраться из них, рассказали каналу очевидцы.

Наводнение началось ночью, в городе повреждена инфраструктура, разрушены здания, оказан значительный материальный ущерб.