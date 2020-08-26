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СНГ 26.08.2020 17:57

Сейчас идет Первая мировая биологическая война, считает секретарь СНБО Украины

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов считает, что в мире в настоящее время ведется биологическая война, сообщается на сайте СНБО в среду.

"Сегодня мы наблюдаем за Первой мировой биологической войной, последствия которой ощущает весь мир", - заявил Данилов в ходе встречи с послами Швеции и Финляндии в Украине Тобиасом Тибергом и Пяйви Лайне.

При этом секретарь СНБО подчеркнул важность объединения усилий государств-партнеров в противодействии этим угрозам.

По словам Данилова, в современном мире "кибернетическая и биологическая угрозы становятся страшнее и опаснее даже за ядерное оружие".

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]