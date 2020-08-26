Банки в Азербайджане в I полугодии увеличили операции по купле-продаже наличной инвалюты на 16,4%

Банки в Азербайджане в январе-июне 2020 года совершили операций по купле-продаже наличной инвалюты на общую сумму $3,2 млрд, что на 16,4% выше показателя аналогичного периода 2019 года, сообщили агентству "Интерфакс-Азербайджан" в Центральном банке.
"В первом полугодии объем операций банков по купле-продаже наличной инвалюты составил $3,2 млрд, из которых $2,9 млрд или 92,2% пришлось на долю доллара США", - отметили в Центробанке.
В ЦБА подчеркнули, что объем безналичного валютного рынка Азербайджана в отчетный период составил $12,7 млрд (рост на 4,7% по сравнению с первым полугодием 2019г - ИФ). "86,5% операций на валютном рынке пришлось на долю доллара, 13,5% - на другие валюты", - подчеркнули в Центробанке.
По данным Центробанка, в январе-июне 2020 года 38,3% безналичных валютных операций проведено на межбанковском валютном рынке, 61,7% - на внутрибанковском валютном рынке.
А. Мамедов
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