Белнефтехим подтвердил покупку очередного танкера нефти из Азербайджана

Концерн "Белнефтехим" подтвердил покупку очередной партии нефти из Азербайджана.
"2-4 сентября танкер должен прибыть в порт Южный, нефть поступит на Мозырский НПЗ", - сообщила пресс-служба концерна в среду.
Таким образом в ведомстве прокомментировали информацию компания SOCAR (Госнефтекомпания Азербайджана, ГНКАР) о планах на 26-27 августа отправить в Беларусь новую партию с азербайджанской нефтью.
"Несколько недель назад с Белнефтехим была согласована и запланирована на 26-27 августа продажа одного танкера с азербайджанской нефтью (Azeri Light-ИФ) объёмом 93-94 тыс. тонн", - заявил накануне агентству "Интерфакс-Азербайджан" заместитель начальника департамента по организации мероприятий и связям с общественностью SOCAR Ибрагим Ахмедов.
Он сообщил, что танкер будет отправлен в Беларусь из порта Джейхан в Турции.
Как сообщалось, Socar Trading (дочерняя структура ГНКАР) за март-апрель поставила белорусскому концерну "Белнефтехим" четыре партии нефти общим объемом около 335 тыс. тонн через порт Одессы и нефтепровод "Одесса-Броды" на Мозырский НПЗ. Из них три партии общим объемом около 250 тыс. тонн были отправлены в марте и одна партия объемом 85 тыс. тонн - в апреле.
В июне SOCAR также поставила для Мозырского НПЗ партию азербайджанской нефти объемом 85 тыс. тонн из Супсы, в июле - одна партия объемом около 650 тыс. баррелей.
По данным "Белнефтехима", ГНКАР может поставить в Беларусь в 2020 году до 1 млн тонн нефти.
Поставки нефти из Азербайджана в Беларусь через Одесса-Броды осуществлялись в 2011 году. Контракт предусматривал 4 млн тонн, однако фактический объем отгрузок составил около 900 тыс. тонн.
Поставки нефти в Беларусь на южном направлении через Украину возобновлены из-за отсутствия импорта от крупных российских компаний из-за разногласий в цене.
Путин поздравил Мехрибан Алиеву с днем рождения, считает ее «настоящим другом» России
XI межрегиональный форум Азербайджан-РФ пройдет до конца 2020 года
Россия поддерживает повышение статуса Азербайджана в ШОС - Лавров
Вторая волна COIVD-19 будет, и вряд ли она окажется лёгкой - академик Пальцев
В Минтуризма Израиля опровергли открытие границ для иностранных туристов
Великобритания может лишиться 22 млрд фунтов из-за коллапса туристической отрасли
ИВ Агсуинского и Шемахинского районов получат по 3 млн манатов для устранения последствий от землетрясения
ИВ Габалинского района направит около 2,9 млн манатов на строительство жилого дома
Президент Алиев распорядился выделить около 1,3 млн манатов на улучшение системы орошения и водоснабжения Закатальского района
Грозившие перейти в кризисную фазу разногласия по двум объектам после договоренности Ирана и МАГАТЭ урегулированы - Ульянов
Власти Китая сравнили с предательством призыв Австралии к глобальному расследованию об источнике коронавируса
Комиссара ЕС по торговле обвиняют в нарушении коронавирусного режима
Евгения Гашикулина: «Устойчивая бизнес модель и надежные акционеры – это наши ключевые характеристики»
Интервью с председателем Наблюдательного Совета "Банка Республика" Шакиром Рагимовым
Глава Банка Республика: «Мы сейчас намного лучше готовы к низким ценам на нефть, чем в 2015 году»
ОАО Банк ВТБ (Азербайджан) ОБЪЯВЛЯЕТ ТЕНДЕР по продлению лицензий для ПО «Cisco Webex Meetings»
Выгодное предложение для держателей карт Visa банка ВТБ (Азербайджан)
Власти Азербайджана планируют осенью в Баку второй форум по устойчивому развитию
В декабре в Баку пройдет 31-я конференция Международной энергетической хартии
Грузинский священник: Армения - оккупант, она оккупировала грузинский регион Лори
Задыхающаяся экономика Армении не в состоянии поддерживать оккупацию территорий Азербайджана
Трамп планирует активнее использовать федеральные силы для борьбы с волной беспорядков в США