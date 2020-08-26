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ТЭК 26.08.2020 20:27

Белнефтехим подтвердил покупку очередного танкера нефти из Азербайджана

Концерн "Белнефтехим" подтвердил покупку очередной партии нефти из Азербайджана.

"2-4 сентября танкер должен прибыть в порт Южный, нефть поступит на Мозырский НПЗ", - сообщила пресс-служба концерна в среду.

Таким образом в ведомстве прокомментировали информацию компания SOCAR (Госнефтекомпания Азербайджана, ГНКАР) о планах на 26-27 августа отправить в Беларусь новую партию с азербайджанской нефтью.

"Несколько недель назад с Белнефтехим была согласована и запланирована на 26-27 августа продажа одного танкера с азербайджанской нефтью (Azeri Light-ИФ) объёмом 93-94 тыс. тонн", - заявил накануне агентству "Интерфакс-Азербайджан" заместитель начальника департамента по организации мероприятий и связям с общественностью SOCAR Ибрагим Ахмедов.

Он сообщил, что танкер будет отправлен в Беларусь из порта Джейхан в Турции.

Как сообщалось, Socar Trading (дочерняя структура ГНКАР) за март-апрель поставила белорусскому концерну "Белнефтехим" четыре партии нефти общим объемом около 335 тыс. тонн через порт Одессы и нефтепровод "Одесса-Броды" на Мозырский НПЗ. Из них три партии общим объемом около 250 тыс. тонн были отправлены в марте и одна партия объемом 85 тыс. тонн - в апреле.

В июне SOCAR также поставила для Мозырского НПЗ партию азербайджанской нефти объемом 85 тыс. тонн из Супсы, в июле - одна партия объемом около 650 тыс. баррелей.

По данным "Белнефтехима", ГНКАР может поставить в Беларусь в 2020 году до 1 млн тонн нефти.

Поставки нефти из Азербайджана в Беларусь через Одесса-Броды осуществлялись в 2011 году. Контракт предусматривал 4 млн тонн, однако фактический объем отгрузок составил около 900 тыс. тонн.

Поставки нефти в Беларусь на южном направлении через Украину возобновлены из-за отсутствия импорта от крупных российских компаний из-за разногласий в цене.

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Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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Тэги: БЕЛОРУССИЯ, АЗЕРБАЙДЖАН, НЕФТЬ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]