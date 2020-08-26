В Риге предложили белорусским предприятиям перенести деятельность в Латвию

Латвийское агентство инвестиций и развития (ЛАИР) предлагает белорусским компаниям полностью или частично переместить свою деятельность в Латвию, сообщил агентству BNS директор ЛАИР Каспар Рожкалнс.

Принимая во внимание политическую ситуацию в Белоруссии, ЛАИР мобилизовало ресурсы для оказания всей необходимой поддержки тем предпринимателям, которые проявили интерес к сотрудничеству и хотят развивать свой бизнес в Латвии.

Рожкалнс сообщил, что с привлечением сотрудников ЛАИР и Управления по делам гражданства и миграции была сформирована специальная команда, которая оперативно обрабатывает заявки от белорусских предпринимателей и предлагает возможные решения, которые включают так называемую стартап-визу или "синюю карту" Европейского союза (ЕС), то есть выдачу временного вида на жительство высококвалифицированным специалистам и членам их семей.

"Политическая нестабильность в Белоруссии оказывает значительное влияние и на экономическую ситуацию. Всемирный банк прогнозирует, что в Белоруссии в 2020 году начнется экономическая рецессия, которая лишь частично связана с распространением "Covid-19", и эта рецессия продлится несколько лет. Чтобы помочь белорусским компаниям и специалистам более успешно преодолеть этот трудный период, мы предлагаем им частично или полностью перенести свою деятельность в Латвию ", - сказал директор ЛАИР.

По словам Рожкалнса, Латвия особенно заинтересована в сотрудничестве с белорусскими предпринимателями в области информационных и коммуникационных технологий, биоэкономики, смарт-технологий, биомедицины и других отраслях средних и высоких технологий, однако, осознавая реальную ситуацию, Латвия открыта и для компаний другого типа.

"Есть несколько существенных причин, по которым белорусам стоит выбрать Латвию в качестве места для развития своего бизнеса, например, Латвия интегрирована в самые значимые международные организации, с точки зрения распространения "Covid-19" Латвия в настоящее время является самой безопасной страной в Европейском союзе, кроме того, в Латвии компанию можно открыть за один день", - подчеркнул Рожкалнс.

Среди преимуществ Латвии он также упомянул владение жителей иностранными языками, близость Даугавпилса и Риги к Минску, высокоскоростной интернет и доступное образование на иностранных языках.