Грозившие перейти в кризисную фазу разногласия по двум объектам после договоренности Ирана и МАГАТЭ урегулированы - Ульянов

Настоящим прорывом назвал постпред РФ при международных организациях в Вене Михаил Ульянов договоренность о предоставлении Ираном доступа инспекторам МАГАТЭ на два спорных объекта.

"Настоящий прорыв. Гендиректор МАГАТЭ и иранские власти договорились о посещении инспекторами двух площадок в Иране, где 20 лет назад могла осуществляться незаявленная ядерная деятельность", - написал Ульянов в среду в Твиттере.

"Таким образом, разногласия на сей счёт, грозившие перейти в кризисную фазу, урегулированы", - подчеркнул высокопоставленный российский дипломат.

"Визит гендиректора МАГАТЭ Рафаэля Гросси в Тегеран, завершившийся достижением важных договоренностей, ещё раз подтвердил, что в сложных ситуациях диалог продуктивнее давления и угроз, на которые делают ставку США", - отметил Ульянов.

"Есть повод поздравить участников переговоров с отличным результатом", - заявил российский постпред.

Ранее в среду гендиректор МАГАТЭ и вице-президент Ирана и глава Организации по атомной энергии Ирана Али Акбара Салехи сделали совместное заявление, объявив о согласии Ирана предоставить доступ сотрудникам агентства к двум своим объекта.

"Иран добровольно предоставляет МАГАТЭ доступ к двум объектам, обозначенным МАГАТЭ, и будет содействовать деятельности МАГАТЭ в проведении проверки. Даты для проведения проверки и предоставления доступа МАГАТЭ согласованы", - отмечается в документе.

В заявлении говорится, что, таким образом, у МАГАТЭ больше нет претензий к Ирану по поводу проверки ядерных объектов страны.

"Исходя из анализа имеющейся у МАГАТЭ информации, агентство не имеет дополнительных вопросов к Ирану и никаких других запросов на доступ к местам, помимо тех, которые были заявлены Ираном в соглашении и протоколе", - подчеркивается в нем.

В заявлении также говорится, что МАГАТЭ и Иран договорились о дальнейшем укреплении сотрудничества и взаимного доверия для содействия выполнению Соглашения о всеобъемлющих гарантиях Ирана и дополнительного протокола к нему, которые применяются с 16 января 2016 года. Проверки агентством иранских объектов будут осуществляться в рамках этого соглашения и протокола к нему. Дополнительный протокол предусматривает расширенные проверки инспекторами МАГАТЭ атомных объектов Ирана.

Гросси посетил Тегеран в минувший понедельник и провел переговоры с иранскими официальными лицами.