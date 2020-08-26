Фьючерсы на WTI подскочили до пика более чем за 5 месяцев на данных о запасах, Brent - $46,02 за баррель

Цены на нефть уверенно растут после выхода данных о коммерческих запасах нефти, бензина и дистиллятов в США, при этом фьючерсы на WTI достигли максимума более чем за пять месяцев.
Стоимость октябрьских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 18:39 в среду составила $46,02 за баррель, что на $0,16 (0,35%) выше цены на закрытие предыдущей сессии. Фьючерсы находятся вблизи максимальной отметки за пять месяцев на уровне $46,08 за баррель, достигнутой ранее в ходе сессии.
Фьючерсы на нефть WTI на октябрь на торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) к этому времени выросли в цене на $0,35 (0,81%) - до $43,70 за баррель. При этом после публикации данных о запасах котировки достигли отметки $43,77 за баррель впервые с 6 марта.
Запасы нефти в США на прошлой неделе уменьшились на 4,69 млн баррелей - до 507,76 млн баррелей, свидетельствуют данные еженедельного доклада министерства энергетики страны.
Товарные резервы бензина снизились на 4,58 млн баррелей и составили 239,18 млн баррелей. Коммерческие запасы дистиллятов увеличились на 1,39 млн баррелей, до 179,2 млн баррелей.
Эксперты, опрошенные агентством Bloomberg, ожидали снижения резервов нефти на 2,59 млн баррелей, уменьшения запасов бензина на 1,75 млн баррелей и падения резервов дистиллятов на 50 тыс. баррелей.
Данные Американского института нефти (API) показали, что запасы нефти в США на прошлой неделе сократились на 4,52 млн баррелей.
Трейдеры продолжают следить за новостями по поводу урагана "Лаура", который приближается к Мексиканскому заливу.
Ураган, которому присвоена третья категория, обрушится на побережье штатов Техас и Луизиана в среду вечером или утром в четверг, предупреждает Национальный центр США по слежению за ураганами (NHC).
Порядка 84% нефтедобывающих и 61% газодобывающих мощностей в Мексиканском заливе уже остановлено, сообщает Bloomberg.
Тем не менее, эксперты отмечают, что последствия урагана для цен на нефть будет кратковременным, поскольку летний автомобильный сезон подходит к концу, и восстановление спроса на нефть остается под вопросом из-за пандемии коронавируса.
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