Индия будет сокращать импорт энергетического угля

Индия планирует резко сократить импорт энергетического угля в следующие несколько лет, чтобы снизить валютные расходы и создать новые рабочие места за счет развития местных действующих шахт и ввода в строй новых, сообщает арабская служба CNBC со ссылкой на заявления высокопоставленных индийских чиновников.
Индия является вторым после Китая мировым потребителем, импортером и производителем этого топлива. В прошлом финансовом году, который завершился в марте 2020 года, Индия направила 1,58 трлн рупий ($21,28 млрд) на импортные закупки 247 млн тонн угля, из которых 197 млн - энергетические угли.
По оценкам индийских представителей, импорт угля может сократиться на 110-120 млн тонн в течение "следующих нескольких лет", при этом они не указывают конкретные временные сроки.
По их расчетам, увеличение внутренней добычи угля поможет улучшить экономику центральных индийских штатов, где расположено большинство угольных шахт. Индия в июне объявила о тендере на разработку 41 угольного участка с годовым производственным потенциалом, составляющим около трети от общего объема добычи в стране.
CNBC напоминает, что в планах премьер-министра Индии Нарендры Моди - превращение Индии, обладающей четвертыми по величине запасами угля в мире, в нетто-экспортера этого ископаемого.
Спрос на энергетический уголь в Индии в 2020 году сократился вследствие распространения пандемии COVID-19.
CNBC также со ссылкой на предварительные данные индийской статистики сообщают, что добыча нефти в Индии в июле упала на 5% в годовом исчислении, до 2,63 млн тонн, или до 620 тыс. баррелей в сутки. Производство природного газа рухнуло в этот период на 10,3%, до 2,44 млрд куб. м.
В прошлом месяца мощности по переработке нефти у третьего мирового импортера нефти также существенно сократились на 18,8% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, до 17,68 млн тонн, или 4,18 млн баррелей в сутки.
Падение производства на НПЗ продолжается уже пятый месяц, и наблюдатели прогнозируют, что эта тенденция продолжится из-за регламентных работ на заводах.
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